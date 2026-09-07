Tại hai thành phố là Albuquerque (bang New Mexico) và Portland (bang Oregon), chính quyền địa phương đang triển khai các hệ thống đèn giao thông thông minh có khả năng phát hiện tốc độ phương tiện và tự điều chỉnh tín hiệu tương ứng.

Điểm đáng chú ý là hệ thống không nhằm mục tiêu xử phạt trực tiếp tài xế vi phạm. Thay vào đó, những người chạy đúng tốc độ giới hạn có cơ hội gặp nhiều đèn xanh hơn, trong khi xe chạy quá nhanh có thể phải dừng lại ở giao lộ tiếp theo.

Cách làm này được xem như một dạng “gờ giảm tốc ảo”, buộc tài xế phải tự giảm tốc mà không cần đến biện pháp xử phạt bằng tiền.

Tại Portland, hệ thống có tên “Rest in Red” (tạm dịch là "Dừng ở đèn đỏ") được triển khai trên một số đoạn của Đại lộ Powell, tuyến đường từng có tỷ lệ tai nạn cao.

Hệ thống được kích hoạt chủ yếu vào ban đêm, khoảng từ 22h đến 6-7h sáng hôm sau, thời điểm tuyến đường thường vắng xe nhưng lại dễ xuất hiện tình trạng lái xe chạy vượt quá tốc độ.

Các cảm biến được lắp đặt tại giao lộ có thể nhận diện phương tiện đang đến và xác định tốc độ di chuyển. Nếu xe chạy đúng giới hạn, tín hiệu đèn ở giao lộ tiếp theo có thể chuyển sang xanh để phương tiện tiếp tục hành trình. Ngược lại, nếu tài xế chạy quá nhanh, đèn đỏ có thể tiếp tục duy trì, buộc xe phải giảm tốc và dừng lại.

Theo chính quyền Portland, tại giao lộ đầu tiên áp dụng thử nghiệm, tốc độ trung bình của phương tiện đã giảm từ khoảng 39 dặm/giờ (63 km/h) xuống còn 30 dặm/giờ (48 km/h), tương ứng với giới hạn tốc độ được quy định.

Sau kết quả ban đầu, thành phố tiếp tục mở rộng hệ thống trên Đại lộ Powell tại các nút giao với đường 21, 26, 28 và 33.

Thành phố Albuquerque cũng triển khai công nghệ tương tự trên các đại lộ Lead và Coal, những tuyến đường từng nhận nhiều phản ánh của người dân về chạy quá tốc độ và tai nạn.

Tại đây, hệ thống đèn đỏ, cảm biến tốc độ và các tín hiệu giao thông được phối hợp để tạo chu kỳ phù hợp với tốc độ khoảng 30 dặm/giờ (48 km/h). Có nghĩa là nếu một phương tiện di chuyển đều với tốc độ trung bình khoảng 45-50 km/h thì gần như sẽ liên tục gặp đèn xanh trên suốt lộ trình của mình.

Theo chính quyền thành phố, giải pháp này góp phần giảm ùn tắc và cải thiện an toàn giao thông. Tuy nhiên, rất khó xác định chính xác mức độ đóng góp của riêng hệ thống đèn đỏ, bởi tốc độ và tình trạng giao thông còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác.

Điểm đáng chú ý nhất của mô hình tại hai thành phố này nằm ở cách tiếp cận. Thay vì tập trung vào việc bắt lỗi và xử phạt người chạy nhanh, hệ thống tạo ra một "phần thưởng" trực tiếp cho người tuân thủ luật.

Với tài xế, việc giảm tốc độ không đồng nghĩa với hành trình chậm hơn. Nếu duy trì đúng tốc độ thiết kế của tuyến đường, họ có thể gặp liên tiếp các đèn xanh và di chuyển thuận lợi hơn. Trong khi đó, người cố tình chạy nhanh có nguy cơ phải dừng lại nhiều lần.

(Theo Carscoops)

Bạn có góc nhìn thế nào về nội dung trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!