Từ ngày 1/7, Thông tư 28/2024/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2023/TT-BCA và Thông tư 24/2023/TT-BCA chính thức có hiệu lực. Người dân có thể xuất trình thông tin các giấy tờ liên quan đến người lái, phương tiện cho lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý thông qua ứng dụng VNeID.

Trường hợp các giấy tờ có liên quan đến người, phương tiện đã được tích hợp, cập nhật trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID, cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý, khi tạm giữ giấy tờ, người có thẩm quyền thực hiện việc tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử.

Từ 1/7, người dân có thể xuất trình giấy tờ thông qua VNeID. Ảnh: Đình Hiếu

Liên quan đến vấn đề trên, chị Đồng Ngọc Anh (quê ở Nghệ An) bày tỏ băn khoăn: Nếu người vi phạm đã bị tước bằng lái xe qua VNeID thì giấy phép lái xe bản cứng còn sử dụng được không?

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, sau khi thực hiện các bước lập biên bản tước bằng lái xe của người vi phạm thì cán bộ, chiến sĩ CSGT sẽ cập nhật thông tin về việc tạm giữ, tước quyền sử dụng giấy tờ đó trên hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính và đồng bộ với ứng dụng VNeID, cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý để người vi phạm, chủ phương tiện biết, chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Việc trên cũng phục vụ các lực lượng chức năng có thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Hình ảnh trường hợp bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe qua ứng dụng VNeID. Ảnh chụp màn hình

Hình ảnh tra cứu thông tin của giấy phép lái xe trên cơ sở dữ liệu. Ảnh chụp màn hình

"Khi người vi phạm đã bị tước bằng lái trên môi trường điện tử thì việc xuất trình giấy phép lái xe bằng bản cứng sẽ không có giá trị. Bởi vì lực lượng CSGT sẽ tra cứu thông tin giấy phép lái xe đó trên cơ sở dữ liệu và nắm được giấy tờ đó có đang bị tạm giữ hay không", đại diện Cục CSGT nói.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, việc kiểm tra giấy tờ thông qua ứng dụng VNeID sẽ thuận tiện cho người dân, giúp lực lượng chức năng phát hiện các trường hợp sử dụng giấy tờ giả vì hệ thống cơ sở dữ liệu của CSGT đã kết nối với Phòng Quản lý giấy phép lái xe của Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Về hình thức gỡ bỏ việc tạm giữ, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trên ứng dụng VNeID, Thông tư 28 nêu rõ: Trường hợp giấy tờ đó có thông tin bị tạm giữ hoặc tước quyền sử dụng trên ứng dụng VNeID, cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý thì người có thẩm quyền ra quyết định, lập biên bản trả lại giấy tờ cho người bị xử phạt; hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính thực hiện đồng bộ thông tin với ứng dụng VNeID, cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý để gỡ bỏ nội dung thông tin về việc tạm giữ, tước quyền sử dụng giấy tờ đó.