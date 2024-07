Ngày 1/7, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch của Cục CSGT (Bộ Công an) về triển khai Thông tư 28 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32 và Thông tư 24, đơn vị đã triển khai việc kiểm tra giấy tờ liên quan của người tham gia giao thông và xử lý tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử.

Ngay trong sáng cùng ngày, tại nút giao đường Láng - Láng Hạ, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện 1 phụ nữ điều khiển xe máy BKS 29F1-712.XX vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và đã tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Người điều khiển phương tiện là chị B.T.H. (SN 1997, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội), chị H. xuất trình đăng ký xe, giấy phép lái xe hạng A1 trên ứng dụng VNeID.

Lực lượng CSGT hướng dẫn cho tài xế xuất trình giấy tờ liên quan đến người và phương tiện qua VNeID. Ảnh: CACC

Tiến hành tra cứu trên phần mềm Tra cứu thông tin giấy phép lái xe của Bộ Công an cho kết quả thông tin trùng khớp. Với hành vi nêu trên, Tổ CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị B.T.H. và tạm giữ giấy phép lái xe trên môi trường điện tử.

Sau khi bị lập biên bản, chị H. trình bày với CSGT, do đang bận công việc, thiếu chú ý quan sát nên đã điều khiển xe vượt đèn đỏ, vi phạm luật giao thông.

Chị H. thấy việc thực hiện theo quy định mới rất nhanh chóng, thuận tiện, không cần phải mang nhiều giấy tờ mỗi khi ra đường, tạo điều kiện cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tá Đặng Hồng Giang- Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết, để chuẩn bị cho việc triển khai Thông tư số 28, đơn vị đã tổ chức phổ biến quy trình kiểm tra, kiểm soát và hướng dẫn việc xử lý, tạm giữ, tước giấy tờ trên ứng dụng VNeID, quán triệt đến 100% cán bộ chiến sĩ trong đơn vị.

"Trong những ngày đầu triển khai, cán bộ chiến sĩ sẽ tăng cường hướng dẫn người dân tích hợp các giấy tờ trên ứng dụng VNeID và cách xuất trình các giấy tờ liên quan khi được yêu cầu kiểm tra", Trung tá Đặng Hồng Giang nói.