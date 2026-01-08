Hà Nội:

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h35 ngày 8/1, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô và xe máy xảy ra trên phố Nguyễn Lương Bằng (phường Đống Đa, Hà Nội).

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô con màu đỏ mang biển kiểm soát Hà Nội lưu thông trên phố Nguyễn Lương Bằng, hướng từ phố Tây Sơn đi Nguyễn Lương Bằng.

Khi đến khu vực trước số nhà 98 phố Nguyễn Lương Bằng, xe bất ngờ đâm thẳng vào một người đàn ông điều khiển xe máy đang quay đầu sang đường.

Ô tô con màu đỏ đâm vào một xe máy đang quay đầu sang đường. Ảnh chụp màn hình

Sau khi va chạm, ô tô con không dừng lại ngay mà tiếp tục di chuyển khoảng 10m. Cú va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp cùng các cơ quan chức năng giải quyết vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.