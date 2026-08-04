Sáng 4/8, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên vừa lập biên bản xử phạt một tài xế điều khiển ô tô che biển số bằng bảng "xe tang lễ".

Theo đó, khoảng 14h05 ngày 3/8, tài xế Nguyễn Quang H. điều khiển ô tô mang BKS 89B-002.XX lưu thông trên ĐT 385 (đoạn qua xã Như Quỳnh, Hưng Yên) bị tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên dừng xe kiểm tra.

Ô tô dùng bảng "xe tang lễ" để che biển số. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện biển số ô tô bị che lấp bởi bảng "xe tang lễ". Tài xế Nguyễn Quang H. thừa nhận phương tiện được đăng ký chính chủ và đã được cải tạo để làm xe phục vụ dịch vụ tang lễ. Tài xế thừa nhận vi phạm sau khi được tuyên truyền, giải thích.

Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên đã lập biên bản xử phạt tài xế Nguyễn Quang H. về hành vi: "Điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe hoặc sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin biển số xe của phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc)".

Với hành vi trên, tài xế H. sẽ bị xử phạt từ 20-26 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Cục CSGT khuyến cáo người dân không che lấp, làm mờ hoặc thay đổi biển kiểm soát dưới mọi hình thức vì đây là hành vi vi phạm pháp luật.