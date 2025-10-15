Sáng 15/10, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý tình trạng xe ôm công nghệ, người giao hàng... cố tình che biển kiểm soát.

Trung tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, thời gian qua, trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội được lắp đặt camera AI để xử lý vi phạm giao thông nên một số tài xế thường xuyên phạm luật đã dùng băng dính, khẩu trang... để che biển số.

"Nhằm xử lý triệt để vi phạm này, chúng tôi bố trí các tổ công tác sử dụng mô tô, ô tô chuyên dụng tiến hành tuần tra, kiểm soát, ghi hình rồi dừng xe xử lý", Trung tá Chiến thông tin.

Ghi nhận của PV VietNamNet tại đường Phạm Hùng (đoạn qua Bến xe Mỹ Đình), tổ CSGT đi mô tô tuần tra liên tiếp phát hiện các trường hợp tài xế xe máy vi phạm.

Gần 8h, cảnh sát phát hiện một nam tài xế xe ôm công nghệ điều khiển xe máy có hành vi che biển số.

Qua kiểm tra, tài xế N.H.H. cho biết do đã đi ngược chiều và lo sợ bị camera AI phát hiện nên đã dùng băng dính để che biển số.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế N.H.H. với lỗi: "Điều khiển xe máy gắn biển kiểm soát có số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe". Với lỗi này, tài xế H. bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Cũng vi phạm lỗi tương tự, tài xế V.V.H. (trú tại An Khánh, Hà Nội) cho biết do thường chở hàng cồng kềnh nên lo sợ bị camera AI phát hiện.

"Tôi dán che biển số vì sợ camera AI hoặc sợ ai đó đi trên đường quay lại rồi gửi cho cảnh sát xử phạt. Tôi rất hối hận vì đã làm như vậy", anh V.V.H. nói.

Thực tế, không chỉ có hành vi dán che biển số, mà nhiều người tham gia giao thông buộc bao tải, lắp giá chở hàng... làm che lấp biển kiểm soát cũng bị CSGT xử phạt.

Trong ca công tác, tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế V.Q.Q. (SN 1985, trú tại Từ Liêm, Hà Nội) với lỗi sử dụng điện thoại khi điều khiển xe. Với lỗi này, tài xế Q. sẽ bị phạt từ 900 nghìn đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, ngoài việc xử phạt, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 còn kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với các trường hợp vi phạm.