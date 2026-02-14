Ngày 14/2, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa lập biên bản xử phạt một tài xế điều khiển ô tô biển xanh do vi phạm lỗi che lấp biển số.

Theo đó, sau khi tiếp nhận phản ánh gửi đến đường dây nóng của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình – Cục trưởng Cục CSGT về việc ô tô biển xanh 80A-062.XX vi phạm quy định khi tham gia giao thông, Đội Khai thác, xử lý vi phạm (thuộc Phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số) đã tổ chức xác minh và xử lý theo quy định.

Hình ảnh do người dân phản ánh. Ảnh: CACC

Qua xác minh, khoảng 16h ngày 13/2, tại đường Lạc Long Quân (phường Tây Hồ, Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện ô tô biển số 80A-062.XX (nền xanh, chữ trắng) có dấu hiệu che lấp biển kiểm soát.

Tra cứu trên hệ thống đăng ký xe, Cục CSGT đã phát thông báo yêu cầu làm việc, đồng thời cử tổ công tác trực tiếp xác minh, làm rõ vụ việc.

CSGT lập biên bản xử phạt với tài xế N.T.T. Ảnh: CACC

Qua xác minh, cảnh sát xác định người điều khiển phương tiện là N.T.T., lái xe thuộc Đội xe của Văn phòng một cơ quan Trung ương.

Ngày 14/2, T. đã đến trụ sở Cục CSGT làm việc. Tại đây, cán bộ CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi điều khiển phương tiện gắn biển số bị che lấp.

Với lỗi vi phạm này, T. bị xử phạt 23 triệu đồng và bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.