Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Milan (Ý) vào rạng sáng ngày 16/11 vừa qua khiến một người thiệt mạng và ba người khác bị thương. Theo thông tin từ nhà chức trách, vụ va chạm xảy ra giữa một chiếc Opel Corsa và một chiếc Mercedes-AMG G 63, chiếc xe được cho là đi thuê.

Cú va chạm mạnh đến mức khung gầm của chiếc SUV bị tách rời khỏi thân xe, tạo nên hiện trường hỗn loạn. Giới chức Ý hiện vẫn đang điều tra để làm rõ diễn biến cụ thể.

Theo các hãng tin trong nước, có bốn người trong chiếc G 63 gồm một phụ nữ 30 tuổi, một nam thanh niên 23 tuổi, một thanh niên 20 tuổi bị nghi ngờ không có bằng lái nhưng là người cầm lái, cùng một thanh niên 19 tuổi - người đã tử vong sau đó vì chấn thương.

Trong khi đó, chiếc Opel chỉ có duy nhất người lái - một người đàn ông 32 tuổi - người được xác định dương tính với ma túy trong xét nghiệm ban đầu.

Do hỗn loạn tại hiện trường, lực lượng cứu hộ lúc đầu cho rằng nạn nhân 19 tuổi là tài xế chiếc Mercedes-AMG G 63. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó đã xác định được người cầm lái thực sự là nam thanh niên 20 tuổi không có bằng lái. Người này bị cáo buộc đã cố tình đánh lạc hướng bằng cách tự nhận mình là người đi đường đến hỗ trợ.

Theo tờ Corriere della Sera, hệ thống camera giám sát nhanh chóng vạch trần lời nói dối của nam tài xế. Các điều tra viên phát hiện quần áo của thanh niên dính máu cùng việc anh ta bị mất một chiếc giày. Chiếc giày còn lại được tìm thấy bên trong chiếc SUV bị nát. Khi đối chiếu với hình ảnh từ camera, những bằng chứng này trực tiếp xác định anh ta là người ngồi ở ghế lái.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy mức độ tàn phá kinh hoàng của vụ tai nạn. Khung gầm chiếc xe sang Mercedes nằm trên lề đường, phần đầu xe tách khỏi thân, trong khi bánh xe dự phòng và một bánh xe khác nằm ở phía đối diện. Toàn bộ hiện trường khiến nhiều người liên tưởng đến một vụ nổ thay vì một vụ tai nạn giao thông. Ngược lại, chiếc Opel chỉ bị hư hỏng nặng phần đầu.

Các cơ quan chức năng của Ý vẫn đang thu thập dữ liệu để xác định nguyên nhân, trong đó tốc độ được xem là yếu tố chính có thể gây ra vụ tai nạn. Tại Ý, Mercedes-Benz G-Class có giá khởi điểm hơn 180.000 USD (hơn 4,7 tỷ đồng) và tăng lên hơn 300.000 USD (khoảng 7,9 tỷ đồng) với phiên bản AMG đầy đủ trang bị.

Đây là mẫu SUV có trọng lượng lớn và có hiệu năng rất cao (động cơ V8 tăng áp kép 4.0L mạnh tới 577 mã lực). Với thân xe cao, trọng lượng và sức mạnh lớn, G 63 không phải là loại xe dễ kiểm soát khi xảy ra tình huống bất ngờ. Ở tốc độ cao, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến chiếc xe mất ổn định. Đáng tiếc, những người trong vụ tai nạn lần này dường như đã phải trả giá đắt cho điều đó.

Theo Carscoops

