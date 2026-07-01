Trưa ngày 1/7, một tình huống giao thông được tài khoản Van Phuc đăng tải trên hội nhóm OF.FB đang khiến nhiều người xem bức xúc. Vụ việc xảy ra tại địa phận xã Hưng Nguyên, Nghệ An và được xe có gắn camera hành trình ghi lại.

Theo đó, chiếc xe gắn camera hành trình đang di chuyển thẳng trên trục đường chính thì bất ngờ, một chiếc xe Mazda màu đỏ từ một con ngõ rẽ ngoặt ra mà không hề giảm tốc độ hay có tín hiệu còi đèn cảnh báo.

Nguồn video: OF.FB

Trước tình huống đó, tài xế xe gắn camera đã phải phanh gấp để tránh một vụ va chạm đáng tiếc. Tuy nhiên, thay vì nhận lỗi, tài xế xe Mazda màu đỏ lại có thái độ thách thức, dùng lời lẽ thô tục. Chưa hết, tài xế Mazda đỏ còn mở cốp, rút một vật dài giống gậy bóng chày và tiến về phía xe camera hành trình để đe dọa.

Căn cứ theo Điều 22 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực từ 1/1/2025 quy định, tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên với đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh với đường chính, xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

Trong trường hợp này, xe gắn camera hành trình đang đi trên đường ưu tiên và có quyền đi trước. Còn tài xế xe Mazda đỏ vừa không bấm còi cảnh báo, vừa không nhường cho xe đang chạy trên đường chính.

Cách xử lý chuẩn mực khi gặp tình huống tương tự

Theo các chuyên gia lái xe an toàn, đối với người từ đường nhánh đi ra, bắt buộc phải rà phanh, quan sát kỹ hai hướng, bấm còi tín hiệu để cảnh báo nếu khuất tầm nhìn và chỉ nhập làn khi thấy thực sự an toàn.

Đối với xe đi ở đường chính, dù có quyền ưu tiên, nhưng khi đến các khu vực có ngõ giao cắt, tài xế vẫn nên thực hiện kỹ năng "lái xe phòng thủ", chủ động giảm tốc độ để kịp thời xử lý các tình huống xe máy, ô tô tạt đầu bất ngờ.

Văn hóa giao thông không chỉ nằm ở việc tuân thủ luật lệ, mà còn ở cách ứng xử giữa những người cầm lái. Nhường nhịn và xin lỗi khi đi sai là cách văn minh nhất để giải quyết mọi mâu thuẫn trên đường.

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