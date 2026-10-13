Ngày 14/10, TPHCM tổ chức lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Để phục vụ người dân tham dự, metro số 1 và nhiều tuyến xe buýt được tăng cường.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên trong ngày 14/10 sẽ vận hành 246 lượt tàu, tăng 18 lượt so với ngày thường.

Việc tăng tần suất chạy tàu nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân từ khu vực trung tâm đến khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, nơi diễn ra lễ an táng.

Đối với xe buýt, tuyến số 10 (Bến xe Miền Tây - Đại học Quốc gia) được tăng cường lên 112 chuyến/ngày, tăng 10 chuyến so với lịch hoạt động thông thường.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng yêu cầu các đơn vị vận tải chủ động bố trí phương tiện, nhân sự dự phòng; tăng cường điều hành, theo dõi lưu lượng hành khách tại các điểm dừng, bến bãi để kịp thời điều chỉnh phương án khai thác.

Metro Bến Thành - Suối Tiên tăng 12 chuyến so với lịch hoạt động thường ngày để phục vụ Lễ truy điệu, an táng liệt sĩ. Ảnh: Tuấn Kiệt

Các tuyến xe buýt đến nơi tổ chức lễ

Tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), người dân có thể đi các tuyến xe buýt số 13 (Bến xe buýt Sài Gòn - Bến xe Củ Chi), 30 (Chợ Tân Hương - Bến xe Văn Thánh), 65 (Bến Thành - Cách mạng Tháng Tám - Bến xe An Sương) và 103 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Ngã tư Ga), xuống tại các trạm dừng quanh công viên.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, người dân có thể đi metro số 1 hoặc các tuyến xe buýt kết nối khu vực Đô thị Đại học Quốc gia TPHCM gồm 8, 10, 19, 33, 53, 99 và 164.

Các tuyến kết nối khu vực Bến xe Miền Đông mới gồm 56, 67, 93, 150 và 60-7.

Ngoài ra, người dân có thể lựa chọn các tuyến 170 (Bến xe buýt Khu A - Bến xe buýt Khu B), 60-1 (Bến xe Miền Tây - Bến xe Biên Hòa), 60-3 (Bến xe Miền Đông cũ - KCN Nhơn Trạch), 61-9 (Thủ Dầu Một - Suối Tiên - Bến xe Miền Đông mới) và 61-77 (TP mới Bình Dương - Dĩ An - Bến xe Miền Đông mới).

Lộ trình từ Công viên Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố

Người dân tham dự lễ truy điệu tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, sau đó đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố dự lễ an táng có thể đi xe buýt theo lộ trình chuyển tiếp.

Cụ thể, người dân đón tuyến số 65 tại trạm dừng trước số 542 Cách mạng Tháng Tám, xuống tại trạm Bệnh viện Tân Bình (số 605 Hoàng Văn Thụ), sau đó chuyển sang tuyến số 8 để đi thẳng đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, việc tăng cường phương tiện công cộng và hướng dẫn lộ trình nhằm tạo thuận lợi cho thân nhân, người dân tham gia các hoạt động tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời góp phần giảm áp lực giao thông trong ngày diễn ra lễ.