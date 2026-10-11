Trong tháng 9, hệ thống camera AI ở Hà Nội đã ghi nhận 18.512 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong đó có trường hợp xe máy đi ngược chiều đường 8 lần.

Sáng 11/10, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trong tháng 9, hệ thống camera AI đã ghi nhận 18.512 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong số đó có 16.510 trường hợp liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy.

Các hành vi vi phạm gồm: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; dừng, đỗ xe sai quy định; đi không đúng làn đường, phần đường; đi vào đường cấm; đi ngược chiều; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện; không đội mũ bảo hiểm; không thắt dây an toàn…

Hệ thống camera tại ngã tư Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng theo đại diện Phòng CSGT, qua tra cứu lịch sử vi phạm trong năm 2026, cơ quan chức năng ghi nhận một số phương tiện vi phạm nhiều lần. Điển hình, xe mô tô BKS 29E2-362.XX có đến 43 lần vi phạm, xe mô tô BKS 29B1-285.XX có 39 lần vi phạm và xe mô tô BKS 29C1-184.XX có 33 lần vi phạm.

Chỉ riêng trong tháng 9/2026, xe mô tô BKS 29C1-184.XX vi phạm 9 lần, gồm 8 lần đi ngược chiều và 1 lần không đội mũ bảo hiểm.

Thông báo vi phạm được gửi về cho chủ phương tiện. Ảnh: Đình Hiếu

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe đi vào đường có biển báo cấm đi ngược chiều bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông, mức phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng.

Phòng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, đi đúng làn đường, phần đường, chấp hành tín hiệu đèn giao thông và thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn giao thông, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.