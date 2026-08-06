Khoảng 11h05 ngày 6/8, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Trung tá Nguyễn Quang Vinh làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ trên phố Hai Bà Trưng, phát hiện ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner, biển kiểm soát 17A-080.XX đỗ tại vị trí có biển cấm đỗ xe.

Làm việc với lực lượng chức năng, người điều khiển xe là anh Lê Hữu C. (SN 1984, trú tại Hưng Yên) xuất trình giấy phép lái xe (GPLX) hạng B2 số XXX3564.

Qua kiểm tra trực quan, cán bộ làm nhiệm vụ nhận thấy GPLX có dấu hiệu nghi là giả nên tiến hành tra cứu trên hệ thống dữ liệu quản lý GPLX.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy không có thông tin về số GPLX nêu trên trong cơ sở dữ liệu. Tổ công tác đã đưa người điều khiển cùng phương tiện về Công an phường Cửa Nam để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Lục lượng CSGT phát hiện tài xế tàng trữ công cụ hỗ trợ trên xe. Ảnh: CACC

Tại trụ sở Công an phường Cửa Nam, anh Lê Hữu C. đã tự nguyện lấy từ hộc để đồ trên xe giao nộp 1 gậy 3 khúc bằng kim loại, 1 bình xịt hơi cay có in chữ nước ngoài và 1 GPLX khác mang tên Lê Hữu C., số XXXX7007.

Hiện tổ công tác đã bàn giao người, phương tiện, tang vật và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan cho Công an phường Cửa Nam để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.