Một vụ tai nạn giao thông nguy hiểm vừa xảy ra ngày 9/4 tại Miên Dương (Tứ Xuyên, Trung Quốc), được ghi lại bởi camera hành trình và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh trong video, một xe tải cỡ lớn đang lưu thông ở làn bên phải thì đột ngột giảm tốc độ chuyển làn mà không hề có tín hiệu báo rẽ. Đúng lúc đó, chiếc ô tô gắn camera hành trình chạy ở làn bên trái ngay phía sau không còn đủ khoảng cách để xử lý, đã đâm trực diện vào đuôi xe tải. Cú va chạm mạnh khiến xe mất lái và lật ngửa trên đường.

Người đăng tải video cho biết tình huống diễn ra rất đột ngột nên không kịp phanh. Sau tai nạn, cả hai bên nhanh chóng xuống xe kiểm tra tình hình. Rất may, chỉ có một hành khách trên ô tô con chỉ bị trầy xước nhẹ, trong khi những người còn lại, bao gồm cả thú cưng trên xe, đều an toàn.

Lực lượng cảnh sát giao thông địa phương sau đó xác định tài xế xe tải chịu hoàn toàn trách nhiệm do chuyển làn không đảm bảo an toàn và không có tín hiệu báo trước.

(Theo Newsflare)

