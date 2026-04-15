Do những kẽ hở pháp lý trước đây, các tài xế đến từ bang lân cận như Maryland hay Virginia gần như không bị cưỡng chế nộp phạt khi chạy quá tốc độ qua Washington D.C, dù hệ thống camera giám sát giao thông được lắp đặt dày đặc khắp thành phố.

Theo truyền thông địa phương, một chủ nhân của chiếc xe Audi Q5 mang biển số Maryland đã “bỏ túi” gần 900 vé phạt tốc độ khi lưu thông tại thủ đô này trong nhiều năm.

Chiếc xe Audi Q5 hiện có giá trị khoảng 20.000 USD vừa bị cảnh sát tịch thu để yêu cầu chủ xe nộp phạt 262.204 USD vì lỗi chạy quá tốc độ. Ảnh: Carscoops

Cụ thể, chiếc Audi Q5 này từng bị ghi nhận 891 vé phạt với tổng số tiền chưa thanh toán hơn 259.000 USD (6,81 tỷ đồng). Đáng nói, chỉ trong thời gian ngắn sau khi vụ việc bị truyền thông phanh phui, phương tiện này vẫn tiếp tục chạy quá tốc độ và nhận thêm hai vé phạt nữa. Khi cảnh sát ra tay tịch thu, chiếc Audi này đã nhận tổng cộng 893 vé, tương đương 262.204 USD (6,9 tỷ đồng) tiền phạt chưa nộp.

Sở Cảnh sát Washington D.C. khẳng định chiếc xe bị tịch thu vì lý do chủ xe đã liên tục coi thường luật giao thông. Cơ quan này cho biết chiến dịch xử lý mạnh tay với các trường hợp vi phạm nhiều lần sẽ tiếp tục được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, phản ứng của dư luận không hoàn toàn tích cực. Nhiều ý kiến đặt câu hỏi vì sao thành phố để tình trạng vi phạm kéo dài đến hàng trăm lần mới tiến hành tịch thu phương tiện.

Thực tế, Washington D.C. có đầy đủ bằng chứng từ camera tốc độ, nhưng các biện pháp cưỡng chế chỉ được áp dụng khi mức phạt đã phình to đến con số tương đương giá một chiếc siêu xe.

Ở góc độ chính sách, Washington D.C. đã có bước tiến đáng kể. Theo tạp chí Road & Track, sau khi Đạo luật STEER được chính quyền thủ đô ban hành năm 2024, điều này đã cho phép thành phố truy cứu trách nhiệm với các tài xế ngoài bang cố tình không nộp phạt.

Đáng chú ý, kể từ khi luật có hiệu lực, số vụ tai nạn giao thông gây chết người tại đây đã giảm 52%, đồng thời chính quyền thu hồi được hơn 500.000 USD (hơn 13 tỷ đồng) tiền phạt tồn đọng.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng nếu muốn chiến dịch đảm bảo an toàn giao thông thực sự thuyết phục, nhà chức trách không nên chờ đến vé phạt thứ 893 mới hành động.

Theo Road&Track

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!