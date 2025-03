Vụ việc xảy ra vào lúc 15h36 phút chiều nay (29/3) trên Quốc lộ 38B, đoạn qua xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên và được camera hành trình của ô tô con đi phía sau ghi lại.

Xem video:

Đoạn video trên được tài khoản Hưng Trần chia sẻ trên mạng xã hội OFFB khiến nhiều người không khỏi thót tim về độ nguy hiểm.

Chiếc Ford Ranger màu trắng dừng đỗ sát lề phải, chiếm gần hết làn đường dành cho xe máy. Đột nhiên từ ghế lái, tài xế mở mạnh cửa mà không quan sát, đúng lúc một chiếc xe máy lao tới. Cú va chạm bất ngờ khiến người điều khiển xe máy ngã sõng soài xuống đường, choáng váng.

Nguy hiểm hơn, ngay phía sau là một chiếc Nissan Navara màu đen đang di chuyển tới. Rất may, tài xế chiếc xe bán tải này đã phản xạ cực nhanh, đánh lái sang trái kịp thời, tránh được một vụ tai nạn nghiêm trọng trong gang tấc.

Pha mở cửa bất cẩn suýt gây ra một vụ tai nại nghiêm trọng. Ảnh cắt từ clip

Trên thực tế hiện nay, không khó có thể gặp trên đường những pha mở cửa xe ô tô vô ý của những người ngồi phía trong. Nhiều vụ tai nạn xảy ra khi người trên ô tô vô ý mở cửa đột ngột, khiến các phương tiện bên cạnh như xe máy, xe đạp không kịp phản ứng.

Trong một số trường hợp, nạn nhân có thể ngã xuống đường và bị phương tiện khác va chạm, gây hậu quả nghiêm trọng. Do đó, việc mở cửa xe không chỉ đơn giản mà cần có kỹ năng cơ bản để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Việc mở cửa ô tô đã được quy định rõ trong Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Cụ thể, Điều 19 của luật này nêu rõ: "Chỉ được mở cửa xe khi xe đã dừng, đỗ. Trước khi mở cửa, người mở cửa phải quan sát phía trước, phía sau và bên phía mở cửa xe; chỉ khi thấy an toàn mới được mở cửa và ra khỏi xe. Không để cửa xe mở nếu không bảo đảm an toàn."

Không chỉ gây nguy hiểm, từ ngày 1/1/2025, hành vi mở cửa ô tô thiếu quan sát còn bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Theo khoản 5, Điều 6 của nghị định này, người mở cửa hoặc để cửa xe mở không đảm bảo an toàn sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng. Nếu hành vi này dẫn đến tai nạn giao thông, mức phạt sẽ tăng lên 20 - 22 triệu đồng, đồng thời người vi phạm có thể bị trừ tới 10 điểm GPLX.

Thậm chí, nếu gây hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, tính mạng hoặc tài sản, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tài xế cần quan sát phía trước và sau thật kỹ trước khi mở cửa xe. Ảnh: Hoàng Hiệp

Để tránh những rủi ro không đáng có, các chuyên gia về lái xe an toàn đưa ra một số kinh nghiệm như sau:

- Luôn khoá cửa lại khi xe đang chạy để đảm bảo rằng các cửa không bị bật ra gây nguy hiểm cho người bên trong xe cũng như tai nạn cho phương tiện xung quanh.

- Nếu trên xe có trẻ nhỏ, nên sử dụng khoá trẻ em để tránh trẻ nhỏ tự ý mở cửa sau phía bên lái, rất nguy hiểm nếu có xe đi từ phía sau lên.

- Không dừng đỗ xe ở nơi có biển cấm, đường giao nhau và các vị trí cấm dừng đỗ xe khác. Trước khi mở cửa, lái xe cho xe đỗ sát mép đường bên phải chiều đi của mình.

- Khi mở cửa, người ngồi trên xe cần quan sát kỹ phía trước và phía sau bằng mắt thường và qua gương chiếu hậu.

- Luôn mở cửa xe chậm rãi, người ra đến đâu cửa mở ra đến đó, không mở cửa hết tầm.

- Thao tác mở cửa xe đúng là tay trái giữ tay nắm cửa, tay phải kéo mở khóa. Thao tác mở cửa bằng tay phải này giúp mặt dễ dàng hướng về phía sau để quan sát, đồng thời cánh cửa không bị mở bung rộng ra ngay.

Nguồn video: Hưng Trần/OFFB

