XEM CLIP: (Nguồn Mạnh Hưng)

Ngày 16/7, mạng xã hội lan truyền clip về việc xe cứu thương đang di chuyển trên quốc lộ 4C theo hướng từ xã Yên Minh đến xã Quản Bạ.

Do tuyến đường có nhiều đèo dốc, mặt đường hẹp, xe cứu thương nhiều lần phát tín hiệu còi xin vượt. Tuy nhiên, chiếc ô tô 7 chỗ mang BKS 23A.093.XX chạy phía trước được cho là không giảm tốc độ hoặc chủ động nhường đường, khiến xe cứu thương phải di chuyển phía sau trong một quãng đường.

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng sớm xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm nếu phát hiện có hành vi vi phạm quy định về nhường đường cho xe ưu tiên.

Mặc dù xe cứu thương nhiều lần phát tín hiệu còi xin vượt nhưng xe ô tô 7 chỗ không nhường đường. Ảnh: cắt từ clip

Cùng ngày, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, phòng đã giao Đội CSGT số 7 xác minh thông tin và đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội phản ánh một ô tô 7 chỗ không nhường đường cho xe cứu thương.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định chiếc ô tô xuất hiện trong clip mang biển kiểm soát đăng ký tại xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang.

"Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ thời điểm xảy ra vụ việc và xác minh người điều khiển phương tiện để xử lý theo quy định", lãnh đạo phòng CSGT cho hay.