Trong tuyên bố trên mạng xã hội hôm 19/9, quan chức ngoại giao Afghanistan Zakir Jalal khẳng định, Kabul sẵn sàng đối thoại về việc hợp tác nhưng Mỹ “sẽ không được phép tái lập sự hiện diện quân sự ở quốc gia này”.

Nhiều thiết bị quân sự bị bỏ lại trong căn cứ Bagram, Afghanistan, hồi năm 2021. Ảnh: CNN

Ông Jalal viết: “Afghanistan và Mỹ cần gắn kết với nhau… mà không có sự hiện diện quân sự của Mỹ tại bất kỳ khu vực nào ở Afghanistan. Kabul sẵn sàng theo đuổi mối quan hệ chính trị và kinh tế với Washington dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung”.

Trước đó, truyền thông Mỹ dẫn lời Tổng thống Donald Trump thông báo, Washington đặt mục tiêu giành lại quyền kiểm soát căn cứ không quân Bagram, cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ ở Afghanistan.

“Đó là một trong những căn cứ không quân lớn nhất thế giới, chúng tôi đã trao nó cho chính quyền Taliban mà chẳng nhận được gì. Giờ thì chúng tôi đang tìm cách lấy lại cơ sở này. Chúng tôi có thể lấy lại Bagram bởi họ cần nhiều thứ từ Mỹ”, ông Trump phát biểu hôm 18/9.

Theo hãng thông tấn Al Jazeera, căn cứ không quân Bagram ở phía bắc thủ đô Kabul của Afghanistan, từng là trung tâm chỉ huy cho nhiều chiến dịch quân sự của Mỹ ở quốc gia Nam Á trong gần hai thập kỷ. Hàng nghìn người đã bị giam giữ tại đó trong nhiều năm mà không qua xét xử. Đến năm 2021, lực lượng Taliban đã kiểm soát nơi này sau khi Mỹ rút quân.