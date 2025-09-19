Theo báo The Hill, Tổng thống Donald Trump ngày 18/9 đã thông báo về việc Mỹ đang đặt mục tiêu giành lại quyền kiểm soát căn cứ không quân Bagram, cơ sở quân sự lớn nhất của Washington ở Afghanistan.

"Đó là một trong những căn cứ không quân lớn nhất thế giới, chúng tôi đã trao nó cho chính quyền Taliban mà chẳng nhận được gì. Giờ thì chúng tôi đang tìm cách lấy lại cơ sở này. Chúng tôi có thể lấy lại Bagram bởi họ cần nhiều thứ từ Mỹ", ông Trump cho biết.

Trong tuyên bố của mình, ông Trump không nêu rõ kế hoạch cụ thể của Mỹ hay "những thứ" chính quyền Taliban yêu cầu. Động thái diễn ra khi Taliban đang tìm cách bình thường hóa quan hệ với Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Theo các nguồn tin của CNN, kể từ tháng 3 năm nay, ông Trump đã bắt đầu thúc giục các quan chức an ninh Mỹ tìm cách thỏa thuận để lấy lại căn cứ Bagram. Lãnh đạo Nhà Trắng tin, căn cứ này là cơ sở để Washington tiếp cận hoạt động khai thác đất hiếm và nối lại quan hệ ngoại giao với Afghanistan.

Hồi tháng 2, ông Trump từng khẳng định, thỏa thuận rút quân Mỹ khỏi Afghanistan năm 2020 không bao gồm căn cứ Bagram, vì Washington vẫn muốn duy trì cơ sở có vị trí chiến lược này. Tuy vậy, cuộc rút quân hỗn loạn năm 2021 dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khiến Taliban có thể nắm giữ nhiều tài sản quân sự của Washington.

Căn cứ không quân Bagram nằm ở phía bắc thủ đô Kabul của Afghanistan, sở hữu một đường băng dài 3.600m và có thể triển khai các máy bay ném bom cũng như máy bay vận tải cỡ lớn. Đây là trung tâm sức mạnh của Mỹ ở Afghanistan trong gần 2 thập kỷ.