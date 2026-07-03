Bất kỳ người dùng xe máy nào tại Việt Nam có lẽ cũng từng ít nhất một lần nếm trải cảm giác dắt bộ vì xe thủng lốp giữa đường. Điều đáng nói là trong phần lớn các trường hợp, chiếc lốp xe bị “dính đinh” lại là lốp sau. Nhiều người cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay do "vận đen" nhưng dưới góc độ kỹ thuật và vật lý ứng dụng, hiện tượng này có thể được lý giải khá rõ ràng.

Dưới đây là những lý do kỹ thuật được anh Nguyễn Đức Thi - Giám đốc chuỗi cửa hàng lốp xe Thi Lốp (Hà Nội) lý giải vì sao bánh sau của xe máy lại luôn trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của những vật thể sắc nhọn trên mặt đường.

Lốp sau xe máy dễ bị dính "dị vật" hơn lốp trước. Ảnh: Ngô Minh

Các yếu tố then chốt khiến bánh sau dễ "dính đòn" thủng lốp

Nguyên nhân cốt lõi và phổ biến nhất nằm ở cách bánh xe tương tác với các vật thể sắc nhọn trên mặt đường. Trong thực tế, đinh, ốc vít hay mảnh kim loại thường nằm bẹp hoặc nghiêng theo phương ngang. Khi xe chạy tới, lốp trước là bộ phận tiếp xúc đầu tiên.

Nhờ độ đàn hồi của cao su và lực ép từ trọng lượng xe, lốp trước có xu hướng đè và hất dị vật, làm nó nảy lên, đứng thẳng góc so với mặt đường. Khoảng thời gian diễn ra rất ngắn, chỉ vài phần trăm giây nhưng đủ để lốp sau vốn chạy theo cùng quỹ đạo, lăn tới đúng vào vị trí chiếc đinh đang chĩa mũi nhọn lên trời.

"Kết quả là bánh trước gần như vô can, còn bánh sau chịu trọn cú đâm trực diện. Nói cách khác, lốp trước chỉ đóng vai trò dựng đứng vật nhọn, còn lốp sau mới là nơi hứng chịu toàn bộ hậu quả", vị chuyên gia lốp phân tích.

Ngoài ra, một yếu tố kỹ thuật khác nằm ở cách thiết kế phân bổ trọng lượng của xe máy. Trên hầu hết các dòng xe phổ thông tại Việt Nam từ xe số đến xe tay ga, trọng lượng không bao giờ được chia đều 50:50 cho hai bánh mà bánh sau phải gánh chịu phần lớn trọng tải của chiếc xe gồm trọng lượng động cơ, người ngồi và hàng hóa chuyên chở.

Việc phân bổ trọng lượng giữa bánh trước và sau cũng là nguyên nhân khiến bánh sau dễ bị dính đinh hơn. Ảnh: Osakar

Theo nguyên lý cơ học, khi lực ép lớn hơn, khả năng một vật nhọn xuyên qua lớp cao su và các lớp bố lốp cũng tăng lên đáng kể. Bánh trước có tải trọng nhẹ hơn, đôi khi chỉ đẩy vật nhọn trượt đi chỗ khác. Nhưng với sức ép lớn từ bánh sau, một di vật dù không quá nhọn vẫn đủ sức xuyên thủng bề mặt lốp.

Anh Thi cho biết thêm, để đảm bảo khả năng bám đường, chịu tải và truyền lực kéo từ động cơ xuống mặt đường hiệu quả, các kỹ sư thường thiết kế lốp sau của xe máy có kích thước, bề rộng và tiết diện tiếp xúc lớn hơn lốp trước.

Vì thế, diện tích tiếp xúc mặt đường càng lớn, xác suất chèn qua các dị vật càng cao. Bánh trước có tiết diện nhỏ, dễ dàng lách qua những mảnh vụn nhỏ, trong khi đó bánh sau rộng hơn lại “quét” trọn phần mặt đường mà bánh trước vừa bỏ sót.

Chưa kể, bánh trước khi lăn qua còn tạo ra luồng gió và lực văng nhẹ, vô tình gom các mảnh kim loại nhỏ vào đúng quỹ đạo mà bánh sau sắp đi tới. Sự kết hợp giữa diện tích tiếp xúc lớn và quỹ đạo “đã được dọn sẵn” khiến rủi ro của bánh sau tăng lên rõ rệt.

Lời khuyên để hạn chế rủi ro dính đinh lốp sau

Dù không thể thay đổi các quy luật vật lý, anh Thi cho biết người dùng xe máy vẫn có thể giảm thiểu nguy cơ bằng một số biện pháp kỹ đơn giản.

Đầu tiên, hãy duy trì áp suất lốp tiêu chuẩn. Một chiếc lốp quá non sẽ tăng diện tích tiếp xúc với mặt đường, khiến lốp dễ "nuốt" đinh hơn. Ngược lại, lốp quá căng giảm độ đàn hồi, dễ bị đâm thủng và ảnh hưởng an toàn. Hãy bơm lốp đúng thông số PSI/kPa theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Thay lốp định kỳ khi gai lốp tới hạn cũng là cách tự bảo vệ tốt nhất. Cuối cùng, hạn chế đi sát lề phải, sát dải phân cách hoặc khu vực trũng thường tích tụ các dị vật, kim loại sắc nhọn. Di chuyển vào phần mặt đường sạch sẽ có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ cán phải đinh.

Tóm lại, việc lốp sau xe máy hay dính đinh hơn không phải do “đen đủi” mà là hệ quả của thiết kế xe và các quy luật vật lý rất rõ ràng. Hiểu đúng nguyên nhân sẽ giúp người đi xe chủ động hơn trong bảo dưỡng và cách vận hành, tránh những lần dắt bộ không đáng có trên đường.

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