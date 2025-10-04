Xe xăng lai điện (hybrid) ngày càng phổ biến và được người tiêu dùng đón nhận.

Trong tháng 10, thị trường ô tô trong nước có đã chốt lịch 4 mẫu xe hybrid chính thức ra mắt khách Việt. Dưới đây là các thông tin cơ bản về 4 mẫu xe này:

Mercedes-Benz E-Class 2025

Mercedes-Benz Việt Nam vừa xác nhận đã lên lịch ra mắt dòng sedan hạng sang cỡ trung E-Class 2025 mới vào ngày 16/10 tới tại Hà Nội.

Mercedes-Benz E-Class sẽ sử dụng động cơ hybrid nhẹ. Ảnh: MBV

E-Class 2025 tiếp tục được Mercedes-Benz lắp ráp trong nước với 3 phiên bản bao gồm E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive, E 300 AMG; cùng với đó là 2 tùy chọn động cơ: máy xăng I4 2.0L và I4 2.0L.

Các động cơ này đều đi kèm mô tơ điện và bộ pin 48V, đóng vai trò máy phát của hệ truyền động mild-hybrid, do vậy mức tiêu thụ nhiên liệu của E-Class chỉ vào khoảng 6,8-7,2 lít/100km (chu trình kết hợp).

Về giá bán, đại lý nhận định sẽ tăng nhẹ so với hiện nay. Mercedes-Benz E-Class ở Việt Nam hiện có 3 phiên bản gồm E 180 giá 2,09 tỷ đồng; E 200 Exclusive giá 2,39 tỷ đồng và E 300 AMG giá 2,95 tỷ đồng.

Lynk & Co 08

Lynk & Co 08 cũng sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam vào ngày 16/10 tới. Đây sẽ là sản phẩm PHEV đầu tiên của thương hiệu này tại Việt Nam.

Lynk & Co 08 sẽ góp mặt ở phân khúc SUV/crossover cỡ D tại Việt Nam. Ảnh: L&C

Theo tìm hiểu, Lynk & Co 08 sẽ có hai phiên bản, giá dự kiến hơn 1,4 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn và hơn 1,5 tỷ đồng cho bản cao cấp. Cả hai đều sử dụng động cơ máy xăng 1.5L tăng áp, đi kèm hai mô-tơ điện bổ trợ cho tổng công suất 345 mã lực và 580 Nm mô-men xoắn.

Lynk & Co 08 có phạm vi di chuyển thuần điện có thể đạt 200km và tổng phạm vi di chuyển kết hợp hơn 1.400km. Các thông tin không chính thức về xe cho thấy khi vận hành kết hợp với mô tơ điện, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng 0,9 lít/100 km; còn khi chạy thuần xăng, mức tiêu hao vào khoảng 6,5 lít/100 km.

BYD Seal 5 DM-i

Chốt lịch ra mắt vào ngày 17/10, mẫu xe đến từ thương hiệu Trung Quốc BYD Seal 5 DM-i sẽ "nhập mâm" tại phân khúc sedan cỡ C - nơi có những cái tên đáng chú ý như Mazda3, Toyota Corolla Altis, Honda Civic, KIA K3 hay MG5.

BYD Seal 5 là mẫu sedan cỡ C đầu tiên sử dụng động cơ hybrid sạc ngoài. Ảnh: BYD

Giống như "đồng hương" Lynk & Co 08, BYD Seal 5 cũng là mẫu xe sử dụng động cơ hybrid sạc ngoài (PHEV). Hiện, các đối thủ tại Việt Nam chỉ có Honda Civic và Toyota Corolla Altis có phiên bản hybrid, nhưng chỉ là HEV (hybrid tự sạc).

Tại Thái Lan, BYD Seal 5 có 2 phiên bản là tiêu chuẩn và cao cấp, được trang bị động cơ xăng 1.5L kết hợp với mô-tơ điện với tổng công suất khoảng 209 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của BYD Seal 5 DM-i được công bố dao động từ khoảng 2,9 lít/100 km đến 3,9 lít/100 km tùy theo phiên bản và chuẩn đo lường.

Suzuki Fronx

Suzuki Fronx cũng chính thức chốt lịch ra mắt vào 17/10 tại TPHCM. Theo hé lộ từ các đại lý, Fronx là mẫu xe Suzuki tại Việt Nam tiếp theo sử dụng hệ truyền động xăng lai điện nhẹ (mild hybrid), sau các đàn anh Ertiga Hybrid, XL7 Hybrid và Swift.

Giống như XL7 hay Swift, Fronx sắp ra mắt sẽ sử dụng hệ thống hybrid nhẹ đặc trưng của Suzuki. Ảnh: Paultan

Điều này là có cơ sở bởi tại thị trường Đông Nam Á, Suzuki Fronx có hai tùy chọn động cơ: một bản 1.0L tăng áp tích hợp hệ thống hybrid nhẹ (mild-hybrid) cho công suất 99 mã lực, và một bản 1.2L hút khí tự nhiên, sản sinh 89 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp (6AT).

Do chỉ trang bị động cơ hybrid nhẹ nên Fronx bản mild-hybrid có mức tiêu thụ khoảng 4,9 lít/100km; trong khi phiên bản xăng thường tiêu thụ cao hơn, khoảng 5,5 lít/100km.

Khi đưa về Việt Nam, Fronx được định vị ở phân khúc xe đa dụng cỡ A, nơi đang có sự góp mặt của các đối thủ như Toyota Raize, KIA Sonet, Hyundai Venue và mẫu xe điện đắt khách của VinFast là VF 5.

