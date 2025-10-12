Theo ghi nhận của PV VietNamNet, bước sang tháng 10, nhiều mẫu xe hybrid "ăn khách” tiếp tục được các hãng và đại lý mạnh tay ưu đãi nhằm kích cầu dịp cao điểm cuối năm. Không chỉ vậy, trong thời gian này, một số cái tên xe hybrid khác cũng gia nhập vào danh sách xe giảm giá trên thị trường.

Dưới đây là một số mẫu xe hybrid đang được giảm giá sâu trong tháng 10:

Honda CR-V e:HEV RS giảm đến 150 triệu

Honda CR-V e:HEV RS là một trong những mẫu xe hybrid được đánh giá cao tại thị trường Việt Nam hiện nay. Trong tháng 10, dù biến thể này không được hưởng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ như CR-V G và L từ hãng, nhưng nhiều đại lý vẫn có những chính sách riêng.

Honda CR-V e:HEV RS tiếp tục được các đại lý giảm giá sâu trong tháng 10. Ảnh: HVN

Quản lý bán hàng tại một đại lý ô tô Honda ở Hà Nội cho biết, Honda CR-V e:HEV RS đang được ưu đãi tổng cộng 150 triệu đồng, trong đó gồm 60 triệu đồng giảm trực tiếp tiền mặt và khoảng 90 triệu đồng phụ kiện đi kèm. Tuy nhiên, áp dụng trên chỉ dành cho xe sản xuất năm 2024.

Với giá niêm yết 1,259 tỷ đồng, khách hàng mua Honda CR-V bản hybrid e:HEV RS trong tháng 10 nếu chấp nhận "thiệt 1 đời xe" chỉ cần trả chưa tới 1,2 tỷ tiền mặt, đồng thời được tặng kèm nhiều phụ kiện.

Tháng 10, Honda Việt Nam cũng áp dụng mức giảm 50% lệ phí trước bạ cho HR-V e:HEV RS. Đây là lần đầu tiên phiên bản hybrid nhận được hỗ trợ. Trước đó, chỉ có phiên bản G nhận được ưu đãi này. Với mức ưu đãi trên, HR-V e:HEV RS (giá niêm yết 869 triệu đồng) giảm 43 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn 826 triệu đồng.

Jeacoo J7 PHEV giảm 80 triệu đồng

Mẫu C-SUV Jeacoo J7 lần đầu tiên được Omoda & Jeacoo Việt Nam giảm tới 80% lệ phí trước bạ trong tháng 10 cùng nhiều ưu đãi bằng hiện vật khác.

Jeacoo & Omoda Việt Nam đang giảm 80% lệ phí trước bạ cho mẫu Jeacoo J7. Ảnh: Hoàng Hiệp

Cụ thể, bản hybrid sạc ngoài Jeacoo J7 PHEV (SHS) với giá niêm yết là 969 triệu đồng, mức giảm giá trong tháng 10 tương đương với 80 triệu đồng chưa kể các ưu đãi vật chất khác, đưa giá bán của Jeacoo J7 PHEV xuống còn khoảng 889 triệu đồng. Hiện, Jaecoo J7 PHEV (SHS) là mẫu xe duy nhất tại thị trường có chính sách mua lại nguyên giá trong 30 ngày cho khách hàng Việt.

Phiên bản thuần xăng Jeacoo J7 Flagship với giá niêm yết 799 triệu cũng được giảm 80% lệ phí trước bạ với mức tiền tương đương 60 triệu đồng, đưa giá bán của mẫu C-SUV này còn khoảng 739 triệu đồng.

Toyota Camry 2.5 HEV giảm đến 77 triệu đồng

Trong tháng 10/2025, Toyota có chương trình giảm lệ phí trước bạ cho nhiều dòng xe, trong đó mẫu sedan đầu bảng là Camry được giảm 50% cho tất cả các phiên bản. Với giá niêm yết của 2 phiên bản sử dụng động cơ hybrid là Camry 2.5 HEV Mild và 2.5 HEV Top lần lượt là 1,46 và 1,53 tỷ đồng, ứu đãi trên tương đương với số tiền được giảm là 73 và 77 triệu đồng.

Toyota Camry 2.5 HEV Top được giảm 77 triệu đồng. Ảnh: Toyota Việt Nam

Ngoài ra, các mẫu xe có phiên bản hybrid bán chạy khác của Toyota như Yaris Cross, Corolla Cross cũng được giảm tới 50% lệ phí trước bạ. Như vậy, Toyota Corolla Cross HV với giá niêm yết 905 triệu được giảm 45 triệu, còn mẫu Toyota Yaris Cross HV giá niêm yết 765 triệu được giảm 38 triệu đồng.

Suzuki XL7 Hybrid giảm 70 triệu đồng

Trong tháng 10 này, XL7 Hybrid (giá niêm yết 599,9 triệu) được hãng cùng các đại lý đồng loạt giảm 60 triệu đồng, tương đương 10% giá trị xe, đưa giá bán thực tế còn khoảng 540 triệu đồng. Đây được coi là đợt giảm giá sâu nhất từ trước đến nay của mẫu xe nhập khẩu từ Indonesia này.

Suzuki XL7 Hybrid đang được giảm giá sâu nhất từ trước đến nay. Ảnh: Hoàng Hiệp

Mẫu MPV lai SUV Suzuki XL7 Hybrid được làm mới vào tháng 8/2024, dựa trên nguyên mẫu XL7, nhưng được sử dụng động cơ 1.5L kết hợp mô-tơ điện nhẹ (mild-hybrid). Đây là một trong số ít mẫu MPV cỡ nhỏ ứng dụng công nghệ hybrid tại Việt Nam.

KIA Carnival Hybrid giảm 50 triệu đồng

Theo thông tin từ KIA Việt Nam, trong tháng 10 này, KIA Carnival bản 1.6 Turbo Hybrid Signature cao cấp nhất được giảm tới 50 triệu đồng, đưa giá bán của mẫu xe này xuống còn 1,799 tỷ đồng (mức niêm yết 1,849 tỷ đồng).

KIA Carnival bản cao cấp nhất 1.6 Turbo Hybrid Signature chỉ còn có giá dưới 1,8 tỷ đồng. Ảnh: THACO

Ngoài ra, cũng trong tháng 10, phiên bản hybrid Kia Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature đã có thêm tùy chọn hàng ghế VIP ở giữa. Hai ghế VIP này mang đến tư thế thư giãn không trọng lực, chức năng massage đi kèm màn hình cảm ứng 4,5 inch cho hành khách. Giá bán của phiên bản này với 2 ghế VIP là 1,879 tỷ đồng.

(Tổng hợp)