Hiện nay, người tiêu dùng Việt đang có xu hướng sử dụng xe gầm cao và kích thước lớn nhiều hơn, thay vì chọn những xe hạng A nhỏ bé, ít tiện nghi và hiệu năng thấp. Bên cạnh những mẫu crossover hạng B và C, không ít người tìm mua dòng xe 7 chỗ có mức giá ngang ngửa các mẫu xe hạng A trên thị trường, từ 300-400 triệu đồng.

Dưới đây là danh sách các mẫu xe 7 chỗ để đi cả gia đình, có giá ngang ngửa một số mẫu xe hạng A như Kia Morning, Hyundai i10 hay Toyota Wigo.

1. Mitsubishi Xpander

Vốn rất được người dùng Việt Nam ưa chuộng với doanh số luôn dẫn đầu phân khúc MPV cỡ nhỏ, Xpander là cái tên đứng đầu trong số những mẫu xe 7 chỗ ở tầm giá 300-400 triệu. Tuy nhiên, phần lớn xe từ đời 2019-2021, gồm phiên bản số tự động và số sàn nên không có nhiều lựa chọn cho người mua.

Bên cạnh những điểm cộng như tính thanh khoản cao, ít lỗi, khoảng sáng gầm cao, thiết kế phù hợp cả người trẻ và trung tuổi cùng hệ thống đại lý trải dài, Mitsubishi Xpander vẫn có điểm trừ như phiên bản thấp ít trang bị, khả năng cách âm kém hơn một số xe trong phân khúc.

2. Toyota Innova

Là mẫu xe từng rất đắt khách tại Việt Nam, Toyota Innova cũ cũng được nhiều người dùng săn đón dù đã bị thay thế bằng mẫu Innova Cross. Hiện tại, tầm giá dưới 400 triệu có thể mua được đời xe từ 2013-2019, bao gồm cả bản facelift với diện mạo cứng cáp, bớt “già” hơn.

Ưu điểm của dòng xe này là độ bền và độ tin cậy cao, không gian nội thất cũng rộng hơn các xe cùng phân khúc MPV 7 chỗ, đặc biệt là hàng ghế thứ 3. Ngoài ra, tính thanh khoản cao, dễ bảo dưỡng và động cơ khỏe là điểm cộng cho Innova. Đổi lại, trang bị tiện nghi không có nhiều, tiêu hao nhiên liệu hơn và thiết kế có phần lỗi thời nếu so với xe mới.

3. Suzuki Ertiga/XL7

Ngoài hai mẫu xe 7 chỗ của Nhật kể trên, Suzuki Ertiga và XL7 cũng là hai mẫu xe 7 chỗ đến từ hãng xe Nhật đang có giá bán khá hợp lý khi chỉ dao động quanh mức 350 triệu đồng và đời xe khá cao (từ 2017-2021). Phần lớn xe đều thuộc bản số tự động, cá biệt một số xe thuộc bản số sàn nhưng cũng có giá hợp lý, khoảng 340 triệu đời 2020.

Điểm cộng cho 2 mẫu xe là thiết kế gân guốc, trang bị khá nhiều trong phân khúc và chi phí bảo dưỡng thấp, tiết kiệm nhiên liệu (trung bình 6 lít/100 km). Tuy nhiên, người mua nên cân nhắc bởi khả năng cách âm chưa tốt, mẫu Ertiga đã dừng bán xe mới tại Việt Nam nên tính thanh khoản không cao và số lượng đại lý ít, dẫn đến khó khăn khi cần sửa chữa chính hãng.

4. Kia Rondo

Đứng cuối danh sách là mẫu Kia Rondo từng có doanh số khá ảm đạm tại Việt Nam. Dù vậy, đây vẫn là lựa chọn đáng tiền bởi những tiện nghi mà hãng xe Hàn Quốc trang bị cho chiếc xe này. Người dùng hiện có thể mua Rondo đời 2015-2021, do mẫu xe này hiện đã dừng bán.

Ưu điểm chính của xe có thể kể đến như nhiều trang bị hiện đại, hàng ghế thứ 2 rộng rãi, động cơ khỏe và có hai bản máy dầu lẫn máy xăng để lựa chọn. Nhược điểm là hàng ghế thứ ba khá chật, khoảng sáng gầm thấp và tính thanh khoản không cao, mức độ mất giá khá nhanh.

