Sáng 22/7, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) Lê Quang Trung cho biết, đã triệu tập 2 người có hành vi cản trở, uy hiếm, dọa đánh phóng viên khi đang tác nghiệp.

Hai người dọa đánh phóng viên ở Quảng Nam được triệu tập. Ảnh: S.X.

Trước đó, trưa 20/7, nhóm phóng viên tại Quảng Nam vào khu vực bãi 5A (xã Phước Thành, huyện Phước Sơn) để ghi nhận tình trạng khai thác vàng trái phép.

Trong quá trình tác nghiệp, nhóm phóng viên này bị một số người từ lán trại tiến tới quát tháo, chửi bới rất thô tục.

Sau đó, một người đàn ông mang theo dụng cụ bằng gỗ, lao vào dọa đánh, buộc phóng viên bỏ chạy. Khi một số người can ngăn, người này mới dừng lại.

Theo Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, những người này khai do say rượu nên không kiểm soát được hành vi. “Lực lượng công an kiểm tra và có báo cáo ban đầu như vậy. Đầu tuần tới sau giao ban, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho báo chí”, ông Trung nói.