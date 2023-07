Ngày 10/7, tại cuộc họp báo định kỳ do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, ông Nguyễn Văn Quy – Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết lực lượng công an đã xác định được 2 đối tượng gọi điện thoại đe dọa giết cả gia đình nhà báo N.V.T. (Báo Tiền Phong).

Theo ông Quy, các đối tượng đe dọa nhà báo N.V. T. là Nguyễn Công Hương và Phạm Sỹ Mạo, cả 2 đối tượng này đều trú xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin.

"Hiện cơ quan chức năng vẫn đang nhanh chóng xác minh, làm rõ động cơ, mục đích... của những đối tượng nêu trên để xử lý nghiêm theo quy định", ông Quy cho biết thêm.

Ông Nguyễn Văn Quy - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đắk Lắk

Trao đổi với PV VietNamNet, nhà báo N.V.T. thông tin mới đây công an huyện Cư Kuin đã mời anh xuống làm việc để xác minh thông tin trong các cuộc gọi đe dọa.

Nói về quan điểm xử lý đối với các đối tượng đe dọa mình, nhà báo T. cho biết cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào giữa tháng 5, nhà báo N.V.T. có chuyến thâm nhập điều tra về vấn nạn "đất tặc" ở huyện Cư Kuin.

Đến tối 18/5, có 2 người đàn ông sử dụng số điện thoại thay nhau gọi đến số máy của nhà báo N.V.T. đe dọa giết cả gia đình.

Trước sự việc nghiêm trọng trên, Báo Tiền Phong đã có công văn gửi Hội Nhà báo Việt Nam, Công an tỉnh Đắk Lắk và Sở TT&TT Đắk Lắk cùng các cơ quan liên quan nhanh chóng vào cuộc làm rõ vụ việc.

Báo Tiền Phong cũng đề nghị cơ quan chức năng có phương án bảo vệ nhà báo N.V.T. cùng người thân trong gia đình.

Ngay sau đó, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp chỉ đạo Công an huyện Cư Kuin nhanh chóng điều tra truy tìm đối tượng đe dọa nhà báo T.