Hôm nay (13/7), thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ một số đối tượng ở huyện Cư Kuin đe dọa nhà báo N.V.T. - phụ trách Văn phòng báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên.

Khu vực mua bán đất trái phép tại xã Ea Ktur

Kết quả xác minh ban đầu, vào đầu tháng 5/2023, sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc trên địa bàn xã Ea Ktur đang diễn ra tình trạng mua bán đất nông nghiệp trái phép để san lấp mặt bằng, anh N.V. T. đã nhập vai là người có nhu cầu mua đất để điều tra, thu thập thông tin.

Ngày 5/5, anh T. tìm đến nhà ông Nguyễn Công Hương (sinh năm 1973, tại thôn 8, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin - người có nhu cầu bán đất) và giới thiệu tên là Huệ muốn mua đất để san lấp mặt bằng.

Ông Hương nói đã bị xử phạt vi phạm hành chính, nên không còn nhu cầu bán đất và hứa sẽ giới thiệu cho anh T. người có nhu cầu bán.

Trưa ngày 5/5, ông Hương gọi điện thoại báo anh T. vào chiều tối cùng ngày đến khu vực nghĩa địa buôn Jung, xã Ea Ktur để liên hệ mua đất.

Sau đó, anh T. đến khu vực này nhưng không thấy có hoạt động mua bán, thay đổi hiện trạng đất nông nghiệp trái phép.

Ngày 6/5, anh T. tiếp tục đến khu vực đất nông nghiệp đã có hoạt động mua bán đất mặt (tại thôn 8, xã Ea Ktur của ông Nguyễn Công Hương) và chứng kiến hoạt động đào múc, vận chuyển đất từ khu vực này ra đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột.

Lúc này anh T. đã báo cho cán bộ địa chính và Chủ tịch UBND xã Ea Ktur bằng cách gửi hình ảnh đã chụp được qua mạng xã hội Zalo nhưng không nhận được phản hồi.

Đến ngày 18/5, anh T. trực tiếp đến gặp ông Nguyễn Kim May – Chủ tịch UBND xã Ea Ktur để liên hệ thu thập thông tin xử phạt các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc mua bán trái phép đất nông nghiệp trên địa bàn xã; nắm thêm việc xử lý vụ việc do anh T. cung cấp ngày 6/5. Anh T. được ông May hẹn sẽ cung cấp thông tin sau.

Nghe tin có nhà báo đến địa phương thu thập thông tin liên quan đến việc mua bán đất của mình và đã liên hệ UBND xã Ea Ktur, Ban tự quản thôn 8, ông Nguyễn Công Hương cho rằng mình bị anh T. gài bẫy.

Khoảng 20h15 ngày 18/5, tại nhà của ông Phạm Sỹ Mão (thôn 11, xã Ea Ktur), ông Hương và ông Mão đã dùng số thuê bao 0915840755 của ông Mão gọi đến số điện thoại 0869.128.... của anh T. với lời nói đe dọa, xúc phạm, lăng mạ anh T. và gia đình.

Đặc biệt 2 đối tượng này còn đe dọa giết cả nhà anh T., khiến anh T. lo lắng, bất an. Ngay sau đó anh T. đã báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, Thiếu tướng Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp chỉ đạo Công an huyện Cư Kuin nhanh chóng làm rõ vụ việc.

Ông Hương và ông Mão bị Công an huyện Cư Kuin triệu tập làm việc. Hai ông này đã thừa nhận hành vi đe doạ nhà báo.

Công an huyện Cư Kuin đang tiếp tục cũng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.