Ngày 30/12, Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Vũ Mạnh Toàn (SN 1988) và Đoàn Giang Nam (SN 1990, cùng trú phường Vĩnh Tuy) về hành vi Cố ý gây thương tích; Vũ Mạnh Thắng (SN 1991, em ruột Toàn) về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Riêng Toàn còn bị khởi tố thêm tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Các đối tượng bị cơ quan công an tạm giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, vào khoảng 0h24 ngày 28/12, nhận được tin báo qua số 113 về việc người đàn ông bị hành hung tại trạm sạc xe điện trong bến xe Giáp Bát, Công an phường Hoàng Mai nhan chóng đến hiện trường, đưa nạn nhân là anh S. đi cấp cứu.

Kết quả thăm khám cho thấy anh S. bị tổn thương phần mềm vùng mặt và một vết thương ở 1/3 dưới đùi phải; sức khỏe sau đó ổn định.

Làm việc với cơ quan công an, anh S. cho biết trong lúc chờ sạc xe đã xảy ra tranh cãi với một thanh niên đi ô tô màu đen. Ít phút sau, ba đối tượng bất ngờ xuất hiện, dùng dao tấn công khiến anh không kịp phản ứng.

Đến khoảng 10h ngày 29/12, công an phát hiện chiếc ô tô nghi liên quan đang sạc tại Trung tâm đăng kiểm 2910D. Người cầm lái được xác định là Vũ Mạnh Thắng.

Tại cơ quan điều tra, Thắng thừa nhận đã gọi anh trai là Toàn cùng Nam quay lại bến xe để “dằn mặt” anh S. sau mâu thuẫn.

Hình ảnh nhóm đối tượng gây thương tích với anh S. Ảnh: CACC

Khi đó, Toàn mang theo một con dao gấp nhọn, lưỡi dài hơn 12cm. Khi anh S. từ chối ra ngoài nói chuyện và chạy vào ki-ốt, các đối tượng kéo giữ, giằng co. Toàn rút dao đâm một nhát vào đùi phải nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Kết quả giám định pháp y xác định tỷ lệ tổn hại sức khỏe của anh S. là 4%. Đáng chú ý, Toàn và Nam dương tính với ma túy, còn Thắng âm tính.