Ngày 26/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 81/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, sẽ có hiệu lực từ 15/5.

Nghị định này chính thức bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100/2019/NĐ-CP là văn bản trước đây quy định xử phạt vi phạm hành chính trong cả hai lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Theo đại diện Cục CSGT, việc bãi bỏ Nghị định 100 không đồng nghĩa với việc dừng xử phạt vi phạm giao thông, mà nhằm tách bạch quy định theo từng lĩnh vực chuyên ngành để quản lý hiệu quả hơn.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, có hiệu lực từ 1/1/2025. Nghị định này lần đầu áp dụng cơ chế trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định 100.

Ảnh: Đình Hiếu

Tiếp đó, ngày 22/12/2025, Nghị định 336/2025/NĐ-CP được ban hành, tiếp tục điều chỉnh các quy định xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đồng thời loại bỏ các nội dung liên quan đến đường sắt.

Như vậy, sau nhiều lần được sửa đổi, bổ sung và phân tách theo từng lĩnh vực quản lý, Nghị định 100 đã chính thức bị bãi bỏ toàn bộ.

Theo quy định hiện hành, các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ được xử phạt theo các nghị định chuyên ngành tương ứng, trong đó có cơ chế trừ điểm và phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Đại diện Cục CSGT cũng cho biết, với các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước khác có liên quan đến giao thông nhưng chưa được quy định trong các nghị định chuyên ngành, việc xử lý sẽ căn cứ theo các quy định xử phạt vi phạm hành chính tương ứng của từng lĩnh vực.