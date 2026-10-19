Nghệ An:

8 ô tô đỗ trên vỉa hè trước một chung cư ở phường Thành Vinh (Nghệ An) bị đập vỡ kính, một số tài sản bên trong bị xáo trộn, mất cắp.

Xem clip:

Ngày 19/10, theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại khu vực vỉa hè trước một chung cư nằm trên đường Quang Trung (thuộc phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An), nhiều ô tô bị đập vỡ kính.

Tại hiện trường, kính vỡ văng tung tóe dưới nền đất. Đồ đạc bên trong một số ô tô bị xáo trộn.

Hàng loạt ô tô bị đập vỡ kính. Ảnh: T.T

Ông L.P. (60 tuổi, một trong những chủ xe bị thiệt hại) cho biết ông nhiều lần đỗ ô tô tại khu vực này. Sáng sớm cùng ngày, ông nhận được điện thoại thông báo xe bị đập vỡ kính. Khi kiểm tra, ông phát hiện giấy tờ xe đã bị lấy mất.

Kính vỡ văng tung tóe dưới nền đất. Ảnh: T.T

Chị K.H. cho biết mới mua xe được 2 tháng thì gặp sự việc này. “Xe tôi đỗ từ tối 18/10, đến sáng 19/10 thì phát hiện sự việc. Khi xuống kiểm tra, tôi thấy nhiều xe khác cũng trong tình trạng tương tự”, chị K.H. kể lại.

Công an phường Thành Vinh ghi nhận hiện trường. Ảnh: T.T

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Thành Vinh xác nhận có 8 ô tô bị đập vỡ kính cửa sổ tại khu vực vỉa hè trước một chung cư trên địa bàn.

Sau khi nhận tin báo, Công an phường đã có mặt ghi nhận hiện trường, tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Người đàn ông cởi trần, cầm thanh kim loại đập phá kính 2 ô tô lúc nửa đêm Công an TP Bắc Ninh đã tạm giữ người đàn ông có biểu hiện say rượu, cởi trần, dùng thanh kim loại đập phá kính 2 ô tô lúc nửa đêm để điều tra.

Tạm giữ hình sự người chặn đầu, đập kính xe ô tô ở TPHCM Ngay sau khi clip phát tán trên mạng vụ người đàn ông chặn đầu, đập bể kính xe ô tô, công an đã mời người đàn ông trong clip lên làm việc và tạm giữ hình sự.