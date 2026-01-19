XEM VIDEO: (Nguồn: HN)

Ngày 19/1, nguồn tin của VietNamNet cho biết, Công an xã Kiến Đức vừa tạm giữ ông T.M.H. (trú tại xã Kiến Đức) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào tối 18/1, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một ô tô 16 chỗ mang BKS: 51LD-4375 chạy tốc độ cao theo hướng từ xã Tuy Đức ra xã Kiến Đức.

Khi đến nút giao giữa Quốc lộ 14 và Tỉnh lộ 681, tài xế ô tô nói trên liên tục bấm còi rồi bất ngờ chạy 3 vòng ở khu vực ngã ba. May mắn, vụ việc không gây ra sự cố đáng tiếc nào.

Nắm được thông tin vụ việc, Công an xã Kiến Đức phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ. Cơ quan công an xác định sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 17/1, tài xế điều khiển ô tô trên là ông T.M.H.