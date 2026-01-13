Xem clip:

Ngày 13/1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, liên quan vụ xe khách va chạm xe tải rồi rượt đuổi, lạng lách trên đường dẫn cao tốc TPHCM – Trung Lương khiến nhiều hành khách hoảng loạn, kêu cứu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam thêm một bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, cơ quan công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế xe tải Lương Văn Quốc (31 tuổi, ngụ phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố bị can Lương Văn Quốc về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh Trọng Tín

Trước đó, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam với tài xế xe khách Nguyễn Đức Tín (45 tuổi, ngụ Đồng Tháp) cùng về tội danh trên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 7/1, tài xế Quốc điều khiển xe tải lưu thông trên cao tốc theo hướng TPHCM – Trung Lương thì gặp xe khách do Nguyễn Đức Tín cầm lái chuyển làn đột ngột, gây tình huống nguy hiểm ngay phía trước đầu xe tải.

Khi gần ra khỏi cao tốc, Quốc lại thấy xe khách do Tín điều khiển nên tăng ga vượt lên để “nói chuyện”, dẫn đến va chạm làm vỡ kính chiếu hậu xe khách.

Sau đó, Quốc điều khiển xe tải bỏ chạy trên làn đường khẩn cấp để ra khỏi cao tốc.

Nguyễn Đức Tín tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Lúc này, Nguyễn Đức Tín đã điều khiển xe khách với tốc độ cao rượt đuổi xe tải trên đoạn đường dài, chạy không đúng phần đường, không giữ khoảng cách an toàn, không thắt dây an toàn.

Tài xế Tín còn liên tục đánh võng, chuyển làn, thậm chí quay đầu xe nhiều lần tại khu vực ngã ba trên tuyến đường dẫn cao tốc và đường tỉnh 878, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Theo cơ quan điều tra, thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe khách có 25 hành khách, làm gia tăng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm.

Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng, sức khỏe của hành khách và những người tham gia giao thông khác, gây bức xúc trong dư luận.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng CSGT phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành xác minh, triệu tập các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.