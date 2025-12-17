Sáng 17/12, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh ô tô bán tải tông trúng một người đi đường rồi rời khỏi hiện trường. Hình ảnh trong clip đã gây bức xúc dư luận.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc xác minh. Kết quả sơ bộ cho thấy, sự việc xảy ra ngày 12/12 tại khu vực cầu Đắk Drô, xã Krông Nô (tỉnh Lâm Đồng).

Vụ va chạm giữa ô tô bán tải và người đi bộ được camera nhà dân ghi lại. Ảnh: Chụp màn hình

Phương tiện liên quan là xe bán tải biển kiểm soát 51M - 695XX, thuộc sở hữu một công ty tại TPHCM.

Theo xác minh, sau khi xảy ra va chạm, tài xế đã quay lại hiện trường. Do nạn nhân không bị thương tích nên hai bên đã tự hòa giải và không trình báo cơ quan chức năng.

Nguồn tin của VietNamNet cho biết, hiện lực lượng CSGT đã mời tài xế lên làm việc. Dự kiến ngày mai, người này sẽ có mặt để phối hợp làm rõ vụ việc.