Mới đây, Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND xã Tam Hải (Thành phố Đà Nẵng) tổ chức Đoàn giám sát chuyên đề về việc triển khai thực hiện nguồn nâng chuẩn nông thôn mới (NTM) trên địa bàn xã. Hoạt động này nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời kiểm tra tiến độ các dự án và công trình phục vụ cộng đồng.

Tại buổi làm việc, UBND xã Tam Hải báo cáo chi tiết về tình hình triển khai thực hiện nguồn nâng chuẩn NTM năm qua. Xã đã sử dụng nhiều nguồn vốn, bao gồm nguồn duy trì nâng chuẩn NTM và đầu tư công trung hạn, để triển khai các công trình trọng điểm. Các hạng mục đầu tư tập trung vào phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống người dân, gồm mua sắm trang thiết bị âm thanh, máy móc, bàn ghế cho các thôn, phục vụ sinh hoạt cộng đồng trong các dịp lễ, hội.

Qua giám sát, Đoàn ghi nhận nỗ lực của UBND xã trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư. Công tác điều hành, quản lý được thực hiện công khai, minh bạch; việc đấu thầu qua mạng góp phần tiết kiệm ngân sách và nâng cao hiệu quả đầu tư. Các công trình, hạng mục được lựa chọn phù hợp thực tế, đem lại lợi ích thiết thực cho đời sống người dân và cộng đồng.

Xã Tam Hải tích cực vệ sinh môi trường nông thôn, thu gom rác tại nguồn hiệu quả.

Bên cạnh kết quả tích cực, Đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục. Công tác tuyên truyền về xây dựng và nâng chuẩn NTM chưa sâu rộng, chưa tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên và nhân dân. Một số hạng mục giải ngân còn chậm, công tác duy tu, bảo dưỡng sau đầu tư chưa được chú trọng đúng mức, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn.

Trong thời gian tới, UBND xã cần khẩn trương rà soát các công trình, hạng mục chưa hoàn thiện, tiếp tục giải ngân thanh toán cho nhà thầu và tăng cường tuyên truyền đến người dân. Việc này nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng NTM và đưa xã Tam Hải tiến gần hơn tới chuẩn NTM kiểu mẫu.

Có thể nói, hoạt động giám sát vừa giúp đánh giá hiệu quả quản lý nguồn vốn, vừa tạo động lực thúc đẩy các cấp chính quyền và cộng đồng dân cư phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng đời sống và cảnh quan nông thôn trên địa bàn xã Tam Hải.