Sáng 3/10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 18 người, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh có 42 người.

Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Theo đó, Thượng tướng Thái Đại Ngọc, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Các phó bí thư gồm: Ông Rah Lan Chung - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Anh Tuấn - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; ông Châu Ngọc Tuấn - Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Lương - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Ông Thái Đại Ngọc sinh năm 1966, quê tại TP Đà Nẵng, trình độ cử nhân Quân sự.

Ông từng giữ các chức vụ: Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, Phó tư lệnh Quân khu 5, Cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu), Tư lệnh Quân khu 5.

Tháng 1 năm nay, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông được phong hàm Thượng tướng vào tháng 8.