Nếu dạo quanh thị trường để chọn mua một chiếc máy tính xách tay (laptop), người dùng sẽ dễ dàng bắt gặp hàng loạt mẫu mã đến từ Lenovo.

Sự hiện diện áp đảo này được chứng minh bằng các con số thực tế: trong 3 quý đầu năm 2025, hãng công nghệ Trung Quốc đã bán ra 19,4 triệu thiết bị trên toàn cầu, bỏ xa đối thủ bám đuổi gần nhất là HP (15 triệu máy).

Đến tháng 10/2025, Lenovo cung cấp tới 197 mẫu máy tính trên thị trường quốc tế, chỉ đứng sau danh mục 250 sản phẩm của HP.

Để vận hành một bộ máy đồ sộ và duy trì vị thế dẫn đầu, Lenovo đã liên tục thực hiện các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) quy mô lớn, đồng thời phân tách hoạt động kinh doanh thành các thương hiệu con chuyên biệt.

1. Think (ThinkPad & ThinkCentre)

Dòng ThinkPad ra đời từ đầu thập niên 1990 dưới trướng tập đoàn công nghệ IBM, nổi tiếng với nút điều hướng màu đỏ đặc trưng TrackPoint (cho phép di chuyển con trỏ không cần chuột) và từng được NASA đưa vào nhiều sứ mệnh không gian.

Năm 2004, trước sức ép cạnh tranh khốc liệt từ Dell và HP, IBM đã bán lại mảng máy tính cá nhân (PC) và thương hiệu ThinkPad cho Lenovo với giá 1,25 tỷ USD.

Thương vụ này mở đường cho Lenovo tiếp cận nguồn lực nghiên cứu và phát triển (R&D) của IBM, đồng thời thâm nhập thị trường Mỹ.

Ngày nay, phân nhánh "Think" đã phát triển đa dạng từ laptop doanh nghiệp siêu mỏng (X-series) đến máy trạm và giải pháp phần mềm cho khách hàng doanh nghiệp.

2. Motorola Mobility

Lenovo mua lại Motorola Mobility năm 2014. Ảnh: Shutterstock

Từng là biểu tượng viễn thông với việc sản xuất chiếc điện thoại di động đầu tiên vào năm 1973 và tiên phong trào lưu điện thoại nắp gập, Motorola đã hụt hơi trong kỷ nguyên smartphone. Năm 2011, công ty tách đôi thành Motorola Solutions và Motorola Mobility.

Sau khi Google mua lại Motorola Mobility với giá 12,5 tỷ USD vào năm 2012 nhưng không thể tạo đột phá, Lenovo đã mua lại mảng này vào năm 2014 với mức giá chỉ 2,9 tỷ USD.

Hiện nay, Motorola hoạt động như một công ty con độc lập của Lenovo và đang hồi sinh mạnh mẽ tại thị trường Ấn Độ, nơi thị phần tăng từ 2,5% lên 8,5% trong 3 năm qua nhờ dòng Edge và Razr.

3. Medion AG

Năm 2011, Lenovo chi 900 triệu USD thâu tóm chuỗi bán lẻ điện tử tiêu dùng Medion AG (trụ sở tại Essen, Đức). Dù thương vụ từng khiến giới đầu tư hoài nghi, bước đi này giúp Lenovo lập tức chiếm 7,5% thị phần PC tại Tây Âu (và 14% tại Đức), đồng thời mở rộng danh mục sang máy tính bảng, TV thông minh và đồ gia dụng nhỏ.

4. Mảng PC của Fujitsu (FCCL)

Năm 2017, sau khi mất ngôi vị nhà sản xuất PC lớn nhất thế giới vào tay HP, Lenovo đã chi khoảng 269 triệu USD mua lại cổ phần chi phối trong bộ phận máy tính cá nhân của Fujitsu (Nhật Bản).

Động thái này giúp Lenovo củng cố vị thế dẫn đầu tại thị trường nội địa Nhật Bản sau thương vụ liên doanh trước đó với NEC Holdings.

5. FCNT

Để gia tăng thị phần smartphone tại Nhật Bản, năm 2023, Lenovo đã mua lại toàn bộ tài sản của FCNT, bao gồm hai dòng điện thoại quen thuộc là Arrows và Raku Raku.

Cùng với Motorola, FCNT trở thành mũi nhọn giúp Lenovo thâm nhập sâu vào các thị trường di động châu Á.

6. Legion

Nhằm đón đầu xu hướng thể thao điện tử và thị trường game PC (dự kiến vượt mốc 1 tỷ người chơi), Lenovo ra mắt thương hiệu chuyên game Legion vào năm 2017.

Các dòng máy Legion tập trung vào hiệu năng mạnh mẽ, tích hợp công nghệ tản nhiệt buồng hơi Coldfront và trung tâm điều khiển phần mềm chuyên biệt Legion Space.

7. Infinidat

Bên cạnh phần cứng truyền thống, Lenovo đã hoàn tất thương vụ mua lại hãng công nghệ lưu trữ dữ liệu doanh nghiệp Infinidat để đón đầu làn sóng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Giải pháp lưu trữ hiệu năng cao của Infinidat giúp tập đoàn hoàn thiện chuỗi cung ứng hạ tầng máy chủ và bảo mật dữ liệu cấp doanh nghiệp.

8. Yoga

Một mẫu laptop Lenovo Yoga. Ảnh: Shutterstock

Ra mắt vào năm 2012 để giải bài toán kết hợp giữa máy tính bảng và laptop, dòng sản phẩm Yoga tiên phong với thiết kế bản lề gập mở 360 độ linh hoạt.

Đến nay, thương hiệu con này đã mở rộng thành hệ sinh thái thiết bị mỏng nhẹ gồm máy tính 2 trong 1, tablet, màn hình và máy tính mini.

(Theo SlashGear)