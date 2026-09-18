Chia sẻ với VietNamNet, ông Lê Xuân Thành, Trưởng Phòng Công tác sinh viên của Trường ĐH Mỏ - Địa chất cho hay, trưa nay 18/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của em N.Đ.S - tân sinh viên của trường bị nước cuốn xuống cống khi đi qua khu vực ngập sâu sáng 17/9.

Được biết, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam sinh viên tại miệng cống cầu Mỏ, phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Đây là vị trí thoát nước từ khu vực nam sinh viên mất tích ra sông Nhuệ.

Khu vực miệng cống tìm thấy chiếc xe của N.Đ.S - tân sinh viên của Trường ĐH Mỏ - Địa chất.

Ông Thành cho hay, ngay từ khi biết tin sự việc xảy ra với em S, nhà trường đã rất buồn và không hề mong muốn đón nhận những thông tin như thế này. Bởi S. là sinh viên vừa nhập học ngành Kỹ thuật Cơ khí mới bước sang tuần thứ hai.

“Đây là một mất mát rất to lớn với tập thể nhà trường, không có gì có thể thay thế được. Mỗi một sinh viên là niềm tự hào, kỳ vọng của nhà trường”, ông Thành xót xa.

Theo ông Thành, từ khi biết sự việc, nhà trường cũng đã luôn hiện diện và đồng hành với gia đình em trong những ngày qua.

Ông Thành cho biết, Trường ĐH Mỏ - Địa chất tổ chức đoàn viếng, thăm hỏi, chia sẻ cả về tinh thần và vật chất với gia đình em S. Nhà trường cũng sẽ hoàn trả tất cả những kinh phí liên quan đến học phí, chi phí nhập học của em S.

Vị trí người dân phát hiện chiếc xe Honda biển số Nam Định (cũ) của nam sinh viên nằm ở miệng cống thoát nước nhưng không thấy người. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, như VietNamNet đưa tin, nhiều giờ qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và clip người dân phát hiện chiếc xe Honda biển số Nam Định (cũ) của nam sinh viên nằm ở miệng cống thoát nước nhưng không thấy người. Từ thông tin này, người dân đã báo cho cơ quan chức năng.

Nam sinh được xác định là tân sinh viên của Trường ĐH Mỏ - Địa chất, nghi bị nước cuốn trôi khi đi qua khu vực ngập sâu trên phố Viên ở Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 17/9, tại khu vực cuối đường Phố Viên, hướng vào khu B của Trường ĐH Mỏ - Địa chất, mọi người phát hiện một xe máy cũ kiểu dáng Honda Wave, màu xanh đen, biển số 18F5-55xx nằm trên miệng cống thoát nước. Xung quanh là tuyến đường ngập nước, không có người qua lại.

Nguồn tin của VietNamNet từ Trường ĐH Mỏ - Địa chất cho hay, ngày hôm qua 17/9, em S không có lịch học trên trường và cũng không có việc phải đến trường.

“Sáng qua 17/9, từ hơn 8h, nhà trường cũng đã ra thông báo chuyển hình thức học trực tiếp sang học trực tuyến trên tất cả các kênh thông tin của trường, trước thời điểm xảy ra sự việc với em S. Qua lời kể của các bạn ở cùng chỗ trọ, vào khoảng hơn 9h sáng qua, mẹ em S vẫn còn liên lạc được với em. Khoảng 9h40, người dân phát hiện ra xe của em ở khu vực thoát nước”, vị này chia sẻ.

Cũng theo vị này, với các tân sinh viên, nhà trường bố trí việc học ở các khu giảng đường tốt nhất (khu A và khu A1) có đường nhựa vào thông thoáng, không phải đi qua khu đường ngập đó và không có lộ trình mà em S đi qua, vào sáng 17/9.

“Em S thuê nhà ở khu vực Phú Diễn có thể chọn đường tắt để đi công việc gì đó. Trường chỉ có khu A, khu A1 và khu B; nhưng đường vào khu B rất phẳng và an toàn. Đường từ các khu giảng đường thông sang nhau cũng rất an toàn. Khu vực xảy ra sự việc với em S không phải trục đường chính đi từ khu A sang khu B, mà ở vị trí sát vỉa hè, khuất nẻo”, vị này nói.