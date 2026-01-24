Sau quãng thời gian sống khép kín và nhiều áp lực, anh Đinh Công Minh (30 tuổi) quyết định thay đổi để cuộc sống có ý nghĩa hơn. Anh chọn cách đi bộ xuyên Việt để tìm lại giá trị cuộc sống.

Trên hành trình đi bộ từ cột cờ Lũng Cú đến mũi Cà Mau, anh còn mang theo hy vọng sẽ tìm được người bạn đời để cùng nhau xây dựng tổ ấm. Vì vậy, sau hành trình hơn 138 ngày, anh tạm dừng để tham gia chương trình Hẹn ăn trưa tập 6B.

Trong phần tự giới thiệu, anh Minh cho biết mình là bố đơn thân, có cậu con trai 8 tuổi. Ngồi đối diện với anh là chị Nguyễn Thu Hằng (30 tuổi) đến từ tỉnh Tây Ninh.

Anh Minh và chị Hằng tại chương trình Hẹn ăn trưa. Ảnh: Hẹn ăn trưa

Chị Hằng cũng từng một lần đứt gãy hôn nhân và có một bé trai 5 tuổi. Đến chương trình, chị mong tìm được người bạn trai chân thành, biết quan tâm.

Cùng cảnh ngộ nên hai khách mời sớm có những đồng cảm. Khi được thấy mặt nhau, cả hai nói chuyện khá thân thiện.

Với phong thái tự tin, anh Minh khen đàng gái dễ thương, đáng yêu. Còn chị Hằng cho rằng, anh Minh là mẫu đàn ông thú vị, tự do và thoải mái.

Sau màn tặng quà chào hỏi, hai khách mời cùng ăn trưa để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh Minh chia sẻ nếu có bạn gái, chắc chắn anh sẽ mang lại niềm vui cho người ấy mỗi ngày.

Về phía mình, chị Hằng cho biết thuộc tuýp người đơn giản, đề cao sự an toàn, không đặt ra nhiều yêu cầu, chỉ mong cả hai có thể cùng nhau ăn uống, đi chơi khi có thời gian.

Suốt thời gian ăn trưa, hai khách mời thoải mái trò chuyện. Tuy nhiên, khi được hỏi có ái ngại đối với những hình xăm trên cơ thể của anh Minh hay không, chị Hằng thẳng thắn trả lời là "có".

Chị cho biết, mặc dù nhận thấy nam khách mời có những tính cách tương đồng với mình nhưng chị vẫn thích một người “an toàn”, có công việc ổn định hơn. Trong khi đó, anh Minh làm việc tự do lại đam mê xê dịch.

Đến cuối cùng chỉ có anh Minh bấm nút. Ảnh: Hẹn ăn trưa

Những trải lòng của chị Hằng khiến anh Minh thoáng buồn. Tuy nhiên, anh sớm lấy lại tự tin rồi quả quyết nói: “Mình sẽ mang đến sự an toàn cho bạn. Mình đảm bảo”.

Thấy đàng gái trầm tư, anh Minh tiếp tục thuyết phục, một lần nữa khẳng định sẽ đem đến sự bình yên, an toàn cho chị.

Cuối cùng, sau vài giây lắng nghe nhịp đập con tim, chỉ có anh Minh là người bấm nút chọn. Trước sự thất vọng của đàng trai, đàng gái nói lời xin lỗi. Chị Hằng cho biết, anh Minh là người rất tốt nhưng chưa phù hợp với những suy nghĩ, mong đợi của chị.

Câu nói của chị khiến anh Minh lấy lại tinh thần. Cả hai bắt tay chào tạm biệt. MC cũng gửi lời chúc, mong hai người sớm tìm được một nửa như ý.