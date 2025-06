Bộ Xây dựng cho biết, trong 5 tháng đầu năm, tai nạn giao thông (TNGT) đường sắt tiếp tục diễn biến phức tạp, xuất hiện một số vụ đặc biệt nghiêm trọng tại các điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt.

Trên cả nước đã xảy ra 8 vụ TNGT (tăng 6 vụ, tương đương 300%) khiến 4 người tử vong (tăng 100%) so với cùng kỳ năm 2024.

Nguyên nhân chủ yếu do ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân còn hạn chế. Đồng thời, tình trạng lấn chiếm hành lang đường sắt cũng góp phần làm gia tăng nguy cơ tai nạn.

Vụ tai nạn đường sắt xảy ra ngày 1/3, tại thôn Liên Hòa, xã Đức Liên, Hà Tĩnh. Ảnh: TL

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt. Các địa phương cần thực hiện nghiêm quy định hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Các địa phương cần tổ chức chốt gác hoặc cảnh giới tại các lối đi tự mở nguy hiểm, xây dựng đường gom, hàng rào cách ly, thu hẹp hoặc xóa bỏ các lối đi tự mở trái phép. Tổ chức cắm mốc chỉ giới hành lang an toàn giao thông đường sắt và bàn giao cho địa phương quản lý.

UBND các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như mở lại lối đi tự mở đã đóng, nhổ cọc chắn, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt, hoặc cố tình vượt qua đường ngang khi đã có tín hiệu cảnh báo, rào chắn.

Cục Đường sắt Việt Nam được giao nhiệm vụ tăng cường tuyên truyền pháp luật đến người dân sống dọc đường sắt, đặc biệt ở khu vực đường ngang, lối đi tự mở có nguy cơ cao. Đồng thời, phối hợp với công an địa phương điều tra nguyên nhân tai nạn và xử lý nghiêm vi phạm về hành lang và quy tắc giao thông tại đường sắt.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam được yêu cầu tăng cường kiểm tra đội ngũ nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu, nhất là trực ban, lái tàu, gác đường ngang, gác cầu chung. Cần xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân chủ quan để xảy ra tai nạn.