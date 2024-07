Ngày 29/7, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa yêu cầu lực lượng CSGT và đề nghị công an các địa phương đẩy mạnh kiểm tra, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt sau vụ tai nạn xảy ra ở Đồng Nai.

Cục CSGT yêu cầu các đơn vị xử lý nghiêm những hành vi không chấp hành quy định khi đi qua đường ngang, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, rà soát các đường ngang dân sinh không đảm bảo an toàn và đề xuất giải pháp khắc phục.

CSGT toàn quốc cũng sẽ tăng cường kiểm tra, xử nghiêm các hành vi là nguyên nhân gây tai nạn đường sắt tại đường ngang, lối đi tự mở, khu vực không có gác chắn, vị trí nguy hiểm.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn ở Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Theo đại diện Cục CSGT, các vi phạm được tập trung xử lý là: Vượt qua đường ngang khi đèn đỏ bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường khi qua đường ngang; dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trong phạm vi đường ngang; người đi bộ vi phạm khổ giới hạn đường sắt…

Đối với các vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt sẽ kiến nghị ngành đường sắt và chính quyền địa phương lắp đặt gác chắn, đèn tín hiệu… nhằm hạn chế tai nạn.

Trước đó, khoảng 20h47 ngày 28/7, tàu hỏa SNT5 do lái tàu Đ.H.H. điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi tới vị trí đường ngang Km1696 + 457 (giao cắt với đường Phạm Văn Thuận, Biên Hòa, Đồng Nai), tàu hỏa va chạm với xe bán tải biển số 60C- 597.XX do ông K. điều khiển từ trong hẻm nơi không có rào chắn đi ra.

Cú tông mạnh khiến xe bán tải văng xa, va vào xe chở rác khiến anh T. (nhân viên thu gom rác) và cháu N. tử vong. 3 người trên xe bán tải bị thương được đưa đi cấp cứu.

Kết quả kiểm tra bước đầu, tài xế không vi phạm nồng độ cồn, âm tính với chất gây nghiện. Vụ việc tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.