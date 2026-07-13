Khánh Hòa:

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà đã ký ban hành Công văn số 7362 về việc tiếp tục triển khai các giải pháp góp phần cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) năm 2026.

Được biết, năm 2025, Chỉ số PAR INDEX của tỉnh Khánh Hòa đạt 91,03% (cao nhất trong 14 năm đánh giá; lần thứ 7 liên tiếp tăng so với năm trước liền kề), xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố, xếp thứ 3/6 địa phương thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (sau thành phố Đà Nẵng và tỉnh Lâm Đồng).

Trong đó, kết quả các lĩnh vực chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và tác động của CCHC đến người dân và phát triển kinh tế - xã hội đều thuộc nhóm 15 địa phương dẫn đầu.

Chỉ số SIPAS đạt 84,57%, cao hơn trung bình chung các tỉnh 1,48%, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố, dẫn đầu Vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; tăng thêm 0,91% so với năm 2024 và là năm thứ 3 liên tiếp tăng chỉ số.

Trong đó, chỉ số thành phần xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách công đạt 84,21%, xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố; tăng 1,97% so với năm 2024 trong bối cảnh xu hướng chung cả nước giảm. Chỉ số thành phần cung ứng dịch vụ công vẫn duy trì ở mức khá tốt (85,1%), cao hơn gần 2% so với bình quân chung cả nước, xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác truyền thông chính sách, truyền thông cải cách hành chính theo hướng gần dân, dễ tiếp cận, đa nền tảng.

Để tiếp tục cải thiện và nâng cao Chỉ số PAR INDEX, SIPAS của tỉnh trong năm 2026 theo hướng bền vững, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Đáng chú ý, các sở, ban, ngành, địa phương cần tăng cường công tác truyền thông chính sách, truyền thông cải cách hành chính theo hướng gần dân, dễ tiếp cận, đa nền tảng, góp phần giảm nghèo thông tin cho người dân; kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả cải cách, các tiện ích dịch vụ công, quyền lợi của người dân và doanh nghiệp khi tham gia thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; qua đó nâng cao mức độ đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của người dân đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Mặt khác, các sở, ban, ngành, địa phương cũng phải thường xuyên khảo sát, tiếp nhận, phân tích phản ánh, kiến nghị và mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với từng lĩnh vực, từng cơ quan, đơn vị; xem đây là kênh thông tin quan trọng để điều chỉnh chính sách, cải tiến quy trình phục vụ và nâng cao chất lượng quản trị công. Đặc biệt, tập trung xử lý các nội dung còn có tỷ lệ hài lòng thấp, phản ánh nhiều hoặc có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến Chỉ số SIPAS của tỉnh.

Một số nội dung trọng tâm khác được UBND tỉnh nhấn mạnh là phải “tập trung nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và hiệu quả thực chất của chuyển đổi số trong giải quyết công việc; khắc phục tình trạng cung cấp dịch vụ công trực tuyến hình thức nhưng tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu và mức độ hài lòng của người dân chưa cao”; “Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước nhằm giảm yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin nhiều lần”...

Ngoài ra, các sở, ban, ngành, địa phương cần chủ động nghiên cứu, xây dựng và nhân rộng các mô hình, sáng kiến cải cách hành chính có tính thực tiễn, khả năng ứng dụng và lan tỏa cao; khuyến khích các giải pháp đổi mới sáng tạo trong quản trị công, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.