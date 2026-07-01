UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch triển khai các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ nhất nhằm tiếp tục tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

Theo kế hoạch, tỉnh Đồng Tháp sẽ tăng cường truyền thông chính sách về các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, cần định hướng dư luận. Trọng tâm là một số chính sách như: Miễn, giảm thuế, phí; phòng ngừa, xử lý hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, trốn thuế; phòng chống tham nhũng, lãng phí; chính sách, pháp luật về quốc phòng, an ninh, đặc biệt là các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật trên không gian mạng; chính sách, pháp luật về môi trường, nhất là gây ô nhiễm môi trường; phòng, chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình; phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử, đặc biệt là điện hạt nhân phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội...

Trong quý III/2026, Sở Tư pháp sẽ chủ trì, phối hợp tổ chức hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu UBND tỉnh và trực tuyến đến điểm cầu của UBND các xã, phường. Nội dung tập trung vào các chủ đề gồm: Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Người dân có thể dễ dàng tiếp cận thông tin về các luật, nghị quyết mới khi truy cập Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Tháp.

Bên cạnh đó, Đồng Tháp cũng đa dạng hình thức truyền thông, góp phần giảm nghèo thông tin pháp luật trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: Truyền thông, phổ biến qua ứng dụng công nghệ thông tin, các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, các nền tảng mạng xã hội; Tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu theo hình thức trực tuyến mở đại chúng (MOOC); Lồng ghép tuyên truyền qua các hội nghị, chương trình, kế hoạch, đề án có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của ngành, địa phương quản lý; Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn quản lý…

Theo phân công của UBND tỉnh, Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp các văn bản pháp luật mới ban hành, cập nhật/ đăng tải lên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (https://pbgdpl.dongthap.gov.vn).

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí và mạng lưới truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin, truyền thông, phổ biến các nội dung pháp luật.

Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp thường xuyên đăng tin, bài trên các chuyên trang, chuyên mục để người dân biết và tuân thủ quy định pháp luật.

UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội Luật gia tỉnh và Đoàn Luật sư tỉnh tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.