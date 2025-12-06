Trong bối cảnh nhiều vụ bạo lực học đường vẫn diễn biến phức tạp tại các địa phương, việc trang bị kỹ năng nhận diện và phòng tránh nguy cơ cho học sinh trở thành nhiệm vụ cấp thiết của ngành giáo dục.

Mới đây, Trường THCS Ngô Văn Sở (phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) phối hợp với Công an phường tổ chức buổi tuyên truyền dành cho gần 1.000 học sinh, giúp các em có góc nhìn đầy đủ hơn về ứng xử an toàn trong môi trường học đường.

Trong buổi sinh hoạt, cán bộ Công an phường đã giới thiệu những dạng bạo lực học đường thường gặp như bạo lực thể chất, lời nói gây tổn thương, cô lập tập thể, kỳ thị và bạo lực trên mạng xã hội. Đây đều là những hành vi có thể để lại hậu quả dài lâu, tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần, kết quả học tập và quá trình hình thành nhân cách của học sinh.

Trường THCS Ngô Văn Sở (Lào Cai) phối hợp với Công an phường tổ chức buổi tuyên truyền về ứng xử an toàn trong môi trường học đường.

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động tương tác gần gũi, phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Học sinh được thực hành cách xử lý mâu thuẫn, giao tiếp không bạo lực, cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi cảm thấy bất an. Nhiều tình huống giả định được đưa ra để các em tự thảo luận, tìm hướng giải quyết, từ đó hình thành kỹ năng tự bảo vệ mình và bạn bè.

Không chỉ nhìn nhận bạo lực dưới góc độ hành vi, chương trình còn nhấn mạnh giá trị của lòng nhân ái, sự tôn trọng và tinh thần sẻ chia trong xây dựng môi trường học đường an toàn. Việc thẳng thắn lên tiếng khi chứng kiến bạo lực, tìm sự giúp đỡ từ thầy cô, cha mẹ, bạn bè… được khuyến khích như một cách thể hiện trách nhiệm với tập thể.

Theo đại diện nhà trường, hoạt động tuyên truyền đang tạo hiệu ứng tích cực, giúp học sinh hiểu rõ hơn hậu quả của bạo lực và thấy được vai trò của mình trong việc phòng ngừa. Nhiều em chia sẻ cảm thấy tự tin hơn trong giao tiếp, biết cách kiềm chế cảm xúc và chủ động hòa giải khi có xung đột.

Nhà trường cũng cho biết, nội dung tuyên truyền sẽ được triển khai thường xuyên thông qua các giờ sinh hoạt lớp, hoạt động ngoại khóa và mô hình bạn giúp bạn. Sự phối hợp giữa nhà trường – gia đình – chính quyền địa phương giúp tạo nên “vòng tròn an toàn” hỗ trợ học sinh cả trong và ngoài trường học.

Việc giáo dục kỹ năng phòng chống bạo lực học đường không chỉ trang bị kiến thức mà còn góp phần nuôi dưỡng những phẩm chất cần thiết cho sự trưởng thành của mỗi học sinh: biết lắng nghe, biết thấu hiểu và biết hành xử có trách nhiệm. Khi mỗi em đều ý thức được giá trị của sự tử tế, môi trường học đường sẽ trở nên thân thiện và giàu tính nhân văn hơn.

Hoạt động tại Trường THCS Ngô Văn Sở là một trong nhiều mô hình đang được nhân rộng, hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường học đường an toàn – thân thiện – yêu thương, giúp mỗi học sinh tránh được mọi thương tích có thể xảy ra.