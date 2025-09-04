Tại ngôi nhà nhỏ nơi diễn ra tang lễ NSƯT Ngọc Trinh trên đường Lê Hồng Phong, phường Vườn Lài, TPHCM, gia đình, đồng nghiệp và khán giả có mặt từ sớm trước giờ phút tiễn biệt chị, trưa 4/9.

Ảnh NSƯT Ngọc Trinh diện áo dài, tóc xõa, nở nụ cười tươi được gia đình chọn làm di ảnh.

Không gian lễ tang của nghệ sĩ được bao phủ bởi hàng trăm lẵng hoa tang, vòng viếng cùng những dòng chữ chia buồn, tiếc thương.

Sinh thời, NSƯT Ngọc Trinh tâm nguyện mong muốn lễ tang của mình ấm cúng, mọi người quây quần và không ồn ào.

Người nhà của chị cố gắng chu toàn hậu sự. Ở lối ra vào, họ đặt tấm bảng yêu cầu không quay phim, chụp ảnh và livestream.

Người thân xúc động trong giây phút tiễn đưa nữ nghệ sĩ.

Đúng 14h, lễ động quan nghệ sĩ diễn ra. Trong không khí tiếc thương, mọi người có mặt tưởng niệm, lặng lẽ nhìn linh cữu trước giờ di quan.

Các học trò, đồng nghiệp nghẹn ngào, nén khóc vì muốn tôn trọng di nguyện của Ngọc Trinh, để chị ra đi được thanh thản.

Nhiều YouTuber, người dân hiếu kỳ tụ tập ở lễ tang khiến giao thông ùn tắc.

Theo ghi nhận của VietNamNet, đông đảo đội ngũ YouTuber, TikToker vẫn tụ tập quay clip bất chấp sự can ngăn từ gia đình NSƯT Ngọc Trinh. Họ túc trực trước hẻm, lối đi dẫn vào nhà cố nghệ sĩ.

Mỗi khi có nghệ sĩ đến viếng, nhóm người này nhanh chóng dùng điện thoại quay hình để đăng tải trên các kênh riêng, gây sự phản cảm và bức xúc trong dư luận những ngày qua.

Lễ di quan được diễn ra sau đó. Linh cữu NSƯT Ngọc Trinh được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa chiều cùng ngày.

Đồng nghiệp và các học trò trong giây phút tiễn đưa NSƯT Ngọc Trinh.

NSƯT Thành Lộc - người anh đồng nghiệp thân tình với NSƯT Ngọc Trinh có mặt từ sớm, lặng lẽ hòa vào dòng người tiễn đưa.

"Còn nhiều vở kịch anh em mình đã đồng hành với nhau mà với trí nhớ ông già của anh chỉ còn lại vài vở. Những câu chuyện trên trời dưới đất từ vui vẻ đến phiền muộn mà ông anh này hay làm cái thùng rác để em trút bớt cho cạn cho vơi... Giờ anh trả lại hết mấy chuyện đó cho em mang theo tìm chỗ để buông bỏ mà siêu thoát nhé, con nhỏ này!", NSƯT Thành Lộc nhắn nhủ đến cô em gái.

NSND Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM nói khi hay tin nghệ sĩ Ngọc Trinh qua đời ông lặng đi.

Ban đầu khi hay tin ông nghĩ đây là tin giả. Khi kiểm tra lại từ học trò của nghệ sĩ Ngọc Trinh ông mới tin đây là sự thật.

Theo NSND Trần Ngọc Giàu, điều tốt đẹp nhất về nghệ sĩ Ngọc Trinh, đồng nghiệp đã đề cập nhiều. Riêng ông gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào chị song giờ đã không thành.

Hình ảnh 1 nghệ sĩ yêu nghề, tận tụy rời cõi tạm quá sớm khiến nhiều người xót xa.

3 ngày qua, nhiều đồng nghiệp nghệ sĩ, bạn bè, khán giả và học trò có mặt tiễn biệt NSƯT Ngọc Trinh. Chị được đồng nghiệp, học trò yêu mến vì tính cách hiền hậu, sống tích cực và luôn tận tâm với nghề.

NSƯT Ngọc Trinh đột ngột qua đời lúc 11h30 ngày 1/9, hưởng dương 51 tuổi. Gia đình âm thầm làm lễ tẩn liệm cho chị tại nhà riêng, sau đó mới công bố rộng rãi với mọi người.

NSƯT Ngọc Trinh sinh năm 1974 tại TPHCM. Chị đam mê nghệ thuật từ nhỏ, bắt đầu sự nghiệp từ lĩnh vực kịch nói. Năm 2006, vai diễn Vy trong phim "Mùi ngò gai" khiến tên tuổi chị tỏa sáng. Chị có thời gian hoạt động sôi nổi ở lĩnh vực sân khấu, truyền hình song song với công tác giảng dạy. Năm 2019, Ngọc Trinh được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Ảnh: HK, TS