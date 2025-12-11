Sáng nay, với 431/433 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nghị quyết quy định thực hiện tăng tỷ lệ, mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; chi cho khám sàng lọc, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh và đối tượng ưu tiên từ Quỹ Bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế.

Theo nghị quyết, người tham gia bảo hiểm y tế là đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Miễn viện phí từ 1/1/2030 Theo nghị quyết của Quốc hội, từ 1/1/2030 sẽ thực hiện chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khả năng cân đối của Quỹ Bảo hiểm y tế và việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế.

Quốc hội cũng quyết định tăng tỷ lệ mức hưởng trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác.

Quỹ Bảo hiểm y tế chi cho khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh.

Quốc hội định hướng tổ chức thực hiện thí điểm đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế, đa dạng các loại hình cung ứng dịch vụ bảo hiểm y tế và thực hiện bảo hiểm y tế bổ sung do các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp theo nhu cầu của người dân khi đủ điều kiện thực hiện.

Hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên y tế sẽ bị xử lý (kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính, bị truy cứu trách nhiệm hình sự), nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: Quốc hội

Trước khi các ĐBQH biểu quyết, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trình bày Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho hay: “Dự thảo đã được nghiên cứu, hoàn thiện, tiếp thu và chỉnh lý tối đa các ý kiến của các ĐBQH và đã cụ thể hóa thêm một số nội dung của Nghị quyết 72”.

Về tiền lương và phụ cấp, dự thảo quy định kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực, bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng và dược sĩ đang hưởng bậc 1 sẽ được xếp lương bậc 2. Chính sách chủ yếu áp dụng cho trạm y tế cấp xã, y tế dự phòng và các lĩnh vực đặc thù như tâm thần, pháp y, hồi sức cấp cứu.

Đây là quy định có tính chất đột phá trong chính sách tiền lương, phù hợp với quá trình đào tạo của nhân viên ngành y tế và thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quốc hội đối với ngành y tế.

Với nhóm chính sách về đất đai, thuế, tài chính, dự thảo bổ sung quy định về các hình thức thu hút nguồn lực xã hội, cho phép cơ sở y tế được quyết định mức trích lập quỹ bổ sung thu nhập. Bộ trưởng nhận định đây là “các quy định vô cùng quan trọng”, góp phần tạo điều kiện cho cơ sở y tế công lập bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng.

Phấn đấu 100% người dân có sổ sức khỏe điện tử từ năm 2030

Sáng nay, Quốc hội cũng đã thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 với đại đa số ĐBQH tán thành.

Ngành y tế được áp dụng chính sách đặc thù. Ảnh minh hoạ: Thạch Thảo

Mục tiêu tổng quát của chương trình là bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở, hạn chế bệnh tật; gia tăng tỉ lệ sinh, phấn đấu tỉ số giới tính khi sinh đạt mức cân bằng tự nhiên, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số; tăng cường chăm sóc cho các nhóm dễ bị tổn thương; góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh.

Nghị quyết của Quốc hội nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu tỷ lệ người dân được lập sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100% từ năm 2030.

Về kinh phí, Quốc hội quyết định tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2026-2030 là 88.635 tỷ đồng, gồm 68.000 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương; 20.041 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương và 594 tỷ đồng từ nguồn vốn khác.