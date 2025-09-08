Ngày 8/9, Hội đồng Giáo sư nhà nước công bố danh sách 933 ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025. Số lượng ứng viên năm nay tăng khoảng 38,6% so với năm ngoái (673 ứng viên năm 2024).

Cụ thể, trong số 933 ứng viên, có 89 ứng viên giáo sư (tăng 26 so với năm ngoái), 844 ứng viên phó giáo sư (tăng 234) ở các ngành/liên ngành.

Kinh tế là ngành có số ứng viên nhiều nhất năm nay với 153 người, trong đó có 11 ứng viên giáo sư, 142 ứng viên phó giáo sư.

Giống như năm 2024, ngành Y học xếp thứ hai với 124 người, trong đó có 15 ứng viên giáo sư, 109 ứng viên phó giáo sư. Xếp thứ ba là liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm.

Các ngành có số ứng viên được đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư ít nhất là Cơ học (7 người), Thủy lợi (7 người), Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học/Nhân học (6 người), Luyện kim (3 người), Văn học (1 người).

8 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành không có ứng viên giáo sư, gồm: Nông nghiệp - Lâm nghiệp, Luật học, Văn hoá - Nghệ thuật - Thể dục thể thao, Ngôn ngữ học, Cơ học, Thủy lợi, Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học/Nhân học, Văn học.

Hội đồng giáo sư ngành Khoa học Quân sự và Khoa học An ninh không công khai ứng viên.

Theo kế hoạch, từ ngày 29/8 đến 26/9, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành tiếp tục xét duyệt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Sau đó, từ ngày 20 đến 31/10, Hội đồng Giáo sư Nhà nước họp để xét duyệt và công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

Xem chi tiết danh sách ứng viên được đề nghị xét công nhận giáo sư, phó giáo sư TẠI ĐÂY.