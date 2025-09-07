Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội năm 2025 đã công khai kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Danh sách gồm 26 ứng viên, trong đó có cán bộ giảng viên của trường và giảng viên thỉnh giảng từ một số đơn vị khác trong ngành Y tế. 

Cụ thể, danh sách ứng viên giáo sư gồm 4 người. Người trẻ nhất sinh năm 1974 là ông Nguyễn Văn Tuấn, hiện là Trưởng bộ môn Tâm thần, Trường Đại học Y Hà Nội; Viện trưởng Viện Sức khoẻ Tâm thần Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai; Phó Chủ tịch thường trực, kiêm Tổng thư ký Hội tâm thần học Việt Nam.

 Họ và tên ứng viên

 Ngày sinh

 Ngành/chuyên ngành

 Nơi làm việc

 1

 Lê Minh Giang

 25/3/1970

 Y học/Dịch tễ học

 Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội

 2

 Kiều Đình Hùng

 02/01/1963

 Y học/Ngoại thần kinh - sọ não

 Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội

 3

 Phạm Văn Minh

 28/8/1964

 Y học/Phục hồi chức năng

 Bộ môn Phục hồi chức năng, Trường Đại học Y Hà Nội

 4

 Nguyễn Văn Tuấn

 13/01/1974

 Y học/Tâm thần

 Bộ môn Tâm thần, Trường Đại học Y Hà Nội

Danh sách ứng viên chức danh giáo sư đủ điều kiện

Ứng viên phó giáo sư gồm 22 người, trong đó có 9 người thuộc thế hệ 8X. Ứng viên trẻ tuổi nhất là bà Nguyễn Ngọc Tâm, sinh năm 1987, hiện là giảng viên chính, giáo vụ sau đại học, bộ môn Lão khoa, Trường Đại học Y Hà Nội; Phó trưởng khoa Nội tiết - Cơ xương khớp, Bệnh viện Lão khoa Trung ương.

Họ và tên ứng viên

Ngày sinh

Ngành/ chuyên ngành

Nơi làm việc

1

Vũ Đức Bình

07/12/1969

Y học/Huyết học - Truyền máu

Viện Huyết học - Truyền máu TW

2

Nguyễn Thái Bình

21/02/1983

Y học/Y học hình ảnh

Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Hà Nội

3

Bùi Hải Bình

15/08/1976

Y học/Nội xương khớp

Bệnh viện Bạch Mai

4

Vũ Quốc Đạt

18/3/1984

Y học/Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới

Bộ môn Truyền nhiễm - Trường Đại học Y Hà Nội

5

Hà Anh Đức

07/10/1973

Y học/Y tế công cộng

Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế

6

Lê Hạ Long Hải

20/03/1984

Y học/Kỹ thuật Y học

Khoa Kỹ thuật Y học, Trường Đại học Y Hà Nội

7

Nguyễn Hoàng

13/12/1980

Y học/Ngoại tiêu hóa

Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội

8

Trần Thị Huyền

02/03/1986

Y học/Da liễu

Bộ môn Da liễu, Trường Đại học Y Hà Nội

9

Bạch Quốc Khánh

20/8/1964

Y học/Huyết học - Truyền máu

Viện Huyết học - Truyền máu TW

10

Nguyễn Đức Liên

02/07/1983

Y học/Ngoại thần kinh - sọ não

Bệnh viện K

11

Trần Viết Lực

18/11/1973

Y học/Thần kinh

Bộ môn Thần kinh, Trường Đại học Y Hà Nội

12

Đoàn Tiến Lưu

02/09/1976

Y học/Y học hình ảnh

Bộ môn Chẩn đoán Hình ảnh,Trường Đại học Y Hà Nội

13

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

20/06/1977

Y học/Nhi khoa

Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Hà Nội

14

Tạ Thị Diệu Ngân

14/04/1974

Y học/Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới

Bộ môn Truyền nhiễm - Trường Đại học Y Hà Nội

 

15

Phạm Thị Minh Phương

25/02/1972

Y học/Da liễu

Bệnh viện Da liễu TW

16

Trần Quế Sơn

13/8/1984

Y học/Ngoại tiêu hóa

Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội

17

Dương Minh Tâm

08/04/1974

Y học/Tâm thần

Bộ môn Tâm thần, Trường Đại học Y Hà Nội

18

Nguyễn Ngọc Tâm

03/01/1987

Y học/Lão khoa

Bộ môn Lão khoa, Trường Đại học Y Hà Nội

19

Phạm Văn Thái

20/05/1978

Y học/Y học hạt nhân

Bộ môn Y học hạt nhân, Trường Đại học Y Hà Nội

20

Phạm Hoài Thu

23/10/1983

Y học/Nội khoa

Bộ môn Nội tổng hợp, Trường Đại học Y Hà Nội

21

Đỗ Anh Tú

22/12/1971

Y học/Ung thư

Bệnh viện K

22

Nguyễn Trọng Tuệ

05/11/1978

Y học/Kỹ thuật Y học

Khoa Kỹ thuật Y học, Trường Đại học Y Hà Nội

Theo kế hoạch, từ ngày 29/8 đến 26/9, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành tiếp tục xét duyệt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Sau đó, từ ngày 20 đến 31/10, Hội đồng Giáo sư Nhà nước họp để xét duyệt và công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.