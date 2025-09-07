Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội năm 2025 đã công khai kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Danh sách gồm 26 ứng viên, trong đó có cán bộ giảng viên của trường và giảng viên thỉnh giảng từ một số đơn vị khác trong ngành Y tế.

Cụ thể, danh sách ứng viên giáo sư gồm 4 người. Người trẻ nhất sinh năm 1974 là ông Nguyễn Văn Tuấn, hiện là Trưởng bộ môn Tâm thần, Trường Đại học Y Hà Nội; Viện trưởng Viện Sức khoẻ Tâm thần Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai; Phó Chủ tịch thường trực, kiêm Tổng thư ký Hội tâm thần học Việt Nam.

TT Họ và tên ứng viên Ngày sinh Ngành/chuyên ngành Nơi làm việc 1 Lê Minh Giang 25/3/1970 Y học/Dịch tễ học Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội 2 Kiều Đình Hùng 02/01/1963 Y học/Ngoại thần kinh - sọ não Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội 3 Phạm Văn Minh 28/8/1964 Y học/Phục hồi chức năng Bộ môn Phục hồi chức năng, Trường Đại học Y Hà Nội 4 Nguyễn Văn Tuấn 13/01/1974 Y học/Tâm thần Bộ môn Tâm thần, Trường Đại học Y Hà Nội Danh sách ứng viên chức danh giáo sư đủ điều kiện

Ứng viên phó giáo sư gồm 22 người, trong đó có 9 người thuộc thế hệ 8X. Ứng viên trẻ tuổi nhất là bà Nguyễn Ngọc Tâm, sinh năm 1987, hiện là giảng viên chính, giáo vụ sau đại học, bộ môn Lão khoa, Trường Đại học Y Hà Nội; Phó trưởng khoa Nội tiết - Cơ xương khớp, Bệnh viện Lão khoa Trung ương.

TT Họ và tên ứng viên Ngày sinh Ngành/ chuyên ngành Nơi làm việc 1 Vũ Đức Bình 07/12/1969 Y học/Huyết học - Truyền máu Viện Huyết học - Truyền máu TW 2 Nguyễn Thái Bình 21/02/1983 Y học/Y học hình ảnh Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Hà Nội 3 Bùi Hải Bình 15/08/1976 Y học/Nội xương khớp Bệnh viện Bạch Mai 4 Vũ Quốc Đạt 18/3/1984 Y học/Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới Bộ môn Truyền nhiễm - Trường Đại học Y Hà Nội 5 Hà Anh Đức 07/10/1973 Y học/Y tế công cộng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế 6 Lê Hạ Long Hải 20/03/1984 Y học/Kỹ thuật Y học Khoa Kỹ thuật Y học, Trường Đại học Y Hà Nội 7 Nguyễn Hoàng 13/12/1980 Y học/Ngoại tiêu hóa Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội 8 Trần Thị Huyền 02/03/1986 Y học/Da liễu Bộ môn Da liễu, Trường Đại học Y Hà Nội 9 Bạch Quốc Khánh 20/8/1964 Y học/Huyết học - Truyền máu Viện Huyết học - Truyền máu TW 10 Nguyễn Đức Liên 02/07/1983 Y học/Ngoại thần kinh - sọ não Bệnh viện K 11 Trần Viết Lực 18/11/1973 Y học/Thần kinh Bộ môn Thần kinh, Trường Đại học Y Hà Nội 12 Đoàn Tiến Lưu 02/09/1976 Y học/Y học hình ảnh Bộ môn Chẩn đoán Hình ảnh, Trường Đại học Y Hà Nội 13 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 20/06/1977 Y học/Nhi khoa Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Hà Nội 14 Tạ Thị Diệu Ngân 14/04/1974 Y học/Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới Bộ môn Truyền nhiễm - Trường Đại học Y Hà Nội 15 Phạm Thị Minh Phương 25/02/1972 Y học/Da liễu Bệnh viện Da liễu TW 16 Trần Quế Sơn 13/8/1984 Y học/Ngoại tiêu hóa Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội 17 Dương Minh Tâm 08/04/1974 Y học/Tâm thần Bộ môn Tâm thần, Trường Đại học Y Hà Nội 18 Nguyễn Ngọc Tâm 03/01/1987 Y học/Lão khoa Bộ môn Lão khoa, Trường Đại học Y Hà Nội 19 Phạm Văn Thái 20/05/1978 Y học/Y học hạt nhân Bộ môn Y học hạt nhân, Trường Đại học Y Hà Nội 20 Phạm Hoài Thu 23/10/1983 Y học/Nội khoa Bộ môn Nội tổng hợp, Trường Đại học Y Hà Nội 21 Đỗ Anh Tú 22/12/1971 Y học/Ung thư Bệnh viện K 22 Nguyễn Trọng Tuệ 05/11/1978 Y học/Kỹ thuật Y học Khoa Kỹ thuật Y học, Trường Đại học Y Hà Nội Theo kế hoạch, từ ngày 29/8 đến 26/9, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành tiếp tục xét duyệt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Sau đó, từ ngày 20 đến 31/10, Hội đồng Giáo sư Nhà nước họp để xét duyệt và công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.