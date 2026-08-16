Kỹ năng số hiện đã trở thành một năng lực thiết yếu mà mọi người đều cần có trong thế giới hiện đại. Vì thế, việc trang bị kỹ năng số có tầm quan trọng đặc biệt giúp nâng cao cơ hội việc làm và khả năng thích ứng của người dân, đồng thời góp phần giúp giải quyết các rào cản về thông tin và hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Với mục tiêu tạo ra một môi trường quốc tế để học sinh, sinh viên từ 12 đến 22 tuổi được thử thách, rèn luyện và khẳng định năng lực số, đồng thời học hỏi và kết nối với những người trẻ đến từ các nền giáo dục khác nhau, tổ chức giáo dục IIG Việt Nam vừa phối hợp cùng tập đoàn Pearson - Certiport tổ chức cuộc thi Vô địch kỹ năng số IC3 quốc tế 2026 tại Hà Nội.

Với cuộc thi Vô địch kỹ năng số IC3 quốc tế 2026, Ban tổ chức hướng tới đánh giá năng lực số của thí sinh về khả năng thích ứng, sáng tạo và hội nhập trong một thế giới ngày càng được vận hành bởi công nghệ.

Là một chứng chỉ quốc tế về kỹ năng số, IC3 tập trung đánh giá các kỹ năng cốt lõi như nền tảng công nghệ, quản lý thông tin, năng lực công dân số, khả năng tối ưu hiệu suất làm việc. Cũng vì thế, Vô địch kỹ năng số IC3 quốc tế 2026 không chỉ là một cuộc thi, mà Ban tổ chức còn hướng tới việc đánh giá năng lực số về khả năng thích ứng, sáng tạo và hội nhập trong một thế giới ngày càng được vận hành bởi công nghệ.

Trong mùa giải đầu tiên, cuộc thi quy tụ các đội tuyển đến từ 6 quốc gia thuộc 3 khu vực châu Á, châu Phi và Trung Đông. Trong đó, đội tuyển Việt Nam tham dự với 12 thí sinh xuất sắc đại diện cho tài năng trẻ đến từ cả ba miền Bắc - Trung - Nam.

Điểm đáng chú ý của cuộc thi là các năng lực số không chỉ được đặt trong bối cảnh học tập, mà được thử thách trong một môi trường cạnh tranh quốc tế, nơi thí sinh phải vận dụng kiến thức, tư duy và kỹ năng để giải quyết các yêu cầu thực tế.

Từ góc độ đó, cuộc thi đã mang đến một cách tiếp cận rộng hơn với giáo dục kỹ năng số: Không chỉ trang bị cho người trẻ khả năng sử dụng công nghệ, mà tạo cơ hội để các em biết vận dụng công nghệ một cách hiệu quả, an toàn, sáng tạo và có trách nhiệm.

Theo bà Đoàn Nguyễn Vân Khanh, điều làm nên sự đặc biệt của mùa giải vô định kỹ năng số IC3 quốc tế 2026 chính là việc lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một cuộc thi cấp toàn cầu về kỹ năng số dành cho học sinh, sinh viên.

Chia sẻ tại lễ trao giải cuộc thi Vô địch kỹ năng số IC3 quốc tế 2026 diễn ra ngày 16/8, bà Đoàn Nguyễn Vân Khanh – Giám đốc Điều hành Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh: “Cuộc thi là cơ hội để học sinh, sinh viên Việt Nam tiếp cận sâu hơn với các chuẩn kỹ năng số quốc tế. Chúng tôi tin rằng năng lực số không chỉ dừng lại ở việc biết sử dụng công nghệ, đó còn là khả năng tư duy sáng tạo, thích ứng với những thay đổi và tạo ra những giá trị mới trong một xã hội số”.

Bà Đoàn Nguyễn Vân Khanh cũng cho hay, thời gian tới, IIG Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tổ chức Pearson - Certiport cùng đối tác trong nước và quốc tế để thúc đẩy giáo dục kỹ năng số, mở rộng các sân chơi học thuật chất lượng cao và mang đến cho thế hệ trẻ Việt Nam nhiều cơ hội hơn để phát triển những kỹ năng cần thiết trong một thế giới số không ngừng thay đổi.

Đánh giá cao vai trò tiên phong của Việt Nam trong việc phối hợp tổ chức mùa đầu tiên cuộc thi vô địch kỹ năng số IC3 quốc tế, ông Nich Harber, Giám đốc Phát triển Đối tác toàn cầu của Pearson – Certiport chia sẻ thêm: Trước tốc độ phát triển rất nhanh của công nghệ, điều chúng ta cần quan tâm không chỉ là giúp người trẻ biết sử dụng công nghệ số mà quan trọng hơn là giúp các em biết làm chủ công nghệ, sử dụng công nghệ đúng cách.

Khép lại mùa giải đầu tiên, bên cạnh 4 giải tập thể, Ban tổ chức đã trao 16 giải thưởng cá nhân gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Đội tuyển nước chủ nhà Việt Nam đã ghi dấu ấn với 1 giải Ba cá nhân thuộc về Châu Nguyễn An Minh, học sinh trường THCS Nguyễn Văn Quỳ, TPHCM.