Đảm bảo thanh niên được tiếp cận đầy đủ thông tin, kiến thức

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 (gọi tắt là Chiến lược). Bộ Nội vụ được giao là cơ quan thường trực, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chiến lược này.

Chiến lược xác định rõ quan điểm: Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người Việt Nam, góp phần quan trọng trong việc quyết định vị thế và năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số.

Đáng chú ý, Chiến lược đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ liên quan đến công tác truyền thông và giảm nghèo thông tin tập trung vào đối tượng thanh niên, bao gồm thanh niên nông thôn, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua đó, đảm bảo rằng thanh niên sẽ được tiếp cận đầy đủ các thông tin và kiến thức.

Bên cạnh mục tiêu 80% thanh niên được phổ cập kiến thức, kỹ năng số cơ bản, Chiến lược cũng xác định đến năm 2030 phấn đấu 40% thanh niên có kỹ năng số nâng cao, kỹ năng ứng dụng AI.

Cụ thể, về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên, một mục tiêu cụ thể được vạch ra tại Chiến lược là hằng năm, 80% thanh niên công nhân, 75% thanh niên nông thôn, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được trang bị kiến thức về quốc phòng và an ninh.

Hằng năm, sẽ bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho ít nhất 20% thanh niên là người dân tộc thiểu số làm báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đến năm 2030, trên 70% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật và văn hóa tuân thủ pháp luật, kỹ năng phòng chống vi phạm pháp luật theo hình thức trực tiếp, các ứng dụng pháp luật trực tuyến, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng.

Cùng với đó, hằng năm, trên 70% thanh niên được cung cấp thông tin và tiếp cận các dịch vụ tư vấn thân thiện về sức khỏe sinh sản, tình dục; hơn 70% thanh niên được tiếp cận kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới...

Đối với việc nâng cao năng lực cho thanh niên, Chiến lược đặt ra hàng loạt mục tiêu cần đạt vào năm 2030 như: Hơn 50% thanh niên tham gia và hoàn thành ít nhất 1 khóa học trực tuyến trên ứng dụng nền tảng cung cấp các khóa học trực tuyến đại chúng mở - MOOCs của Bộ GD&ĐT về chuyển đổi số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; trên 90% thanh niên thuộc nhóm dễ bị tổn thương được hỗ trợ tiếp cận học tập số qua thiết bị, Internet hoặc chương trình đào tạo trực tuyến phù hợp;

80% thanh niên được phổ cập kiến thức, kỹ năng số cơ bản; phấn đấu 40% thanh niên có kỹ năng số nâng cao, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo - AI; phấn đấu 70% thanh niên được đào tạo nghề hoặc có kỹ năng nghề đạt chuẩn theo khung kỹ năng nghề quốc gia; 50% thanh niên thuộc nhóm dễ bị tổn thương được Nhà nước hỗ trợ phát triển kỹ năng nghề...

Hình thành “tường lửa tư tưởng” cho thanh niên trên mạng

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, Chiến lược xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sẽ được tập trung triển khai thời gian tới như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp về phát triển thanh niên toàn diện; hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thanh niên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường cung cấp dịch vụ, hoạt động hỗ trợ thanh niên; nguồn lực thực hiện Chiến lược; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong thực hiện Chiến lược; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chiến lược; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức của thanh niên và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trong đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức được đặc biệt chú trọng. Cụ thể, đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện địa bàn, chú trọng nhóm thanh niên dễ bị tổn thương, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Giáo dục, nâng cao kiến thức, văn hóa tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của thanh niên với bản thân, gia đình và xã hội; bảo đảm tất cả học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục được giáo dục về lý tưởng cách mạng, đạo đức, kỹ năng mềm, lối sống văn hóa, lối sống xanh; về lịch sử, truyền thống và ý thức tự tôn dân tộc; về hướng nghiệp và kỹ năng lựa chọn nghề nghiệp; được trang bị kiến thức về quốc phòng và an ninh, kỹ năng về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế trước khi tốt nghiệp.

Đồng thời, tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe cho thanh niên; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng số và nhận thức của thanh niên về những tác hại trên môi trường mạng;

nghiên cứu, triển khai kênh tiếp nhận thông tin chính thức của các địa phương hoặc hình thức phù hợp khác có ứng dụng AI để thanh niên có thể phản ánh, tố giác các hành vi bạo lực mạng, bắt nạt trực tuyến và nhận sự trợ giúp kịp thời, bảo đảm tính xác thực và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật; xây dựng các câu lạc bộ, mô hình “Thanh niên an toàn mạng” nhằm hình thành "tường lửa tư tưởng" cho thanh niên trên không gian mạng...