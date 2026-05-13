Điểm đến mới của các hoạt động giáo dục trải nghiệm

Phổ biến kiến thức, giới thiệu và quảng bá đầy đủ, chuyên sâu về các giá trị tự nhiên của khu vực duyên hải miền Trung là một chức năng của Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung tọa lạc tại phường Vỹ Dạ, thành phố Huế. Là đơn vị trực thuộc Sở KH&CN thành phố Huế, bảo tàng này hiện đã xây dựng được hệ thống sưu tập và trưng bày gần 6.000 mẫu vật có giá trị khoa học giáo dục, phản ánh đặc trưng hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, đầm phá nước lợ ven biển và tài nguyên thiên nhiên của khu vực.

Theo thống kê, tính từ đầu năm 2026 đến nay, Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung đã đón hơn 13,2 nghìn lượt khách tham quan, trải nghiệm. Đối tượng khách tham quan trọng tâm là học sinh các cấp, từ mầm non đến trung học phổ thông, thuộc các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Đây là những con số ấn tượng, khẳng định sức hút mạnh mẽ của không gian trưng bày mới cùng những nỗ lực đột phá của đơn vị trong việc đổi mới phương thức tiếp cận công chúng.

Tại không gian trưng bày mới của Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung, khách thăm quan có thể tiếp cận thông tin qua hệ thống thuyết minh trực quan và quét mã QR để tìm hiểu sâu hơn về mẫu vật.

Ông Dương Văn Sỹ, Phó Giám đốc Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung cho hay: Với định hướng trở thành điểm đến giáo dục sáng tạo và thân thiện, Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung không chỉ cung cấp kiến thức học thuật mà còn mang lại những trải nghiệm khoa học trực quan, sinh động.

Sau quá trình nâng cấp vào đầu năm nay, Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung đã tổ chức hệ thống trưng bày trên không gian 3 tầng theo tuyến nội dung khoa học, giới thiệu 1.454 mẫu vật trong số hơn 6.000 mẫu vật hiện có về đa dạng sinh học, địa chất - khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên đặc trưng của khu vực duyên hải miền Trung.

Đặc biệt, không gian trưng bày mới được thiết kế theo hướng trực quan, tăng cường trải nghiệm và tính tương tác. Du khách có thể tiếp cận thông tin thông qua hệ thống thuyết minh trực quan và quét mã QR để tìm hiểu sâu hơn về mẫu vật, đồng thời trải nghiệm công nghệ VR 360 giúp hình dung tổng thể không gian trưng bày 3 tầng của bảo tàng.

Một trong những điểm nhấn trong hoạt động của Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung sau nâng cấp là việc đẩy mạnh các chương trình ngoại khóa và trải nghiệm giáo dục dành cho học sinh, sinh viên. Các chương trình tham quan được thiết kế theo hướng kết hợp giữa tìm hiểu kiến thức khoa học, quan sát mẫu vật và tham gia các trò chơi khám phá thiên nhiên, giúp học sinh tiếp cận các nội dung về đa dạng sinh học, môi trường và hệ sinh thái một cách trực quan và sinh động.

Thông qua những hoạt động “Học mà chơi, chơi mà học”, học sinh không chỉ mở rộng hiểu biết về thế giới tự nhiên mà còn hình thành ý thức bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên ngay từ sớm. Những hoạt động trải nghiệm dành cho thế hệ trẻ đã và đang góp phần đưa bảo tàng trở thành một địa chỉ học tập trải nghiệm quen thuộc của các trường học trên địa bàn và khu vực lân cận.

Mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin, tri thức cho người dân

Chia sẻ định hướng thời gian tới, ông Dương Văn Sỹ cho biết: Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung sẽ tiếp tục đổi mới nội dung trưng bày, đa dạng hóa các chương trình trải nghiệm và tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động phục vụ công chúng.

Các nội dung trải nghiệm mới sẽ được xây dựng theo hướng tăng cường tương tác, các video trình chiếu, chuyên đề khám phá thiên nhiên, đồng thời phát triển các không gian chờ và khu vực trải nghiệm khoa học nhằm tạo điều kiện để du khách vừa tham quan, vừa khám phá, vừa tiếp cận tri thức khoa học thông qua công nghệ.

“Định hướng này nhằm từng bước xây dựng bảo tàng trở thành một không gian học tập - trải nghiệm - khám phá thiên nhiên hiện đại, góp phần lan tỏa giá trị khoa học, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên và làm phong phú thêm các điểm đến tham quan của thành phố Huế”, ông Dương Văn Sỹ thông tin thêm.

Mô hình thúc đẩy các hoạt động trải nghiệm tại Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung là một minh chứng cho định hướng đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa của Thành phố Huế.

Kế hoạch của UBND thành phố Huế về triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” giai đoạn 2026 - 2030 được ban hành mới đây, đã xác định rõ mục tiêu: Tiếp tục đổi mới hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo điều kiện để người dân có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống tri thức mở, linh hoạt với nhiều mô hình; từ đó hình thành thói quen, phát triển năng lực tự học tập, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập trên toàn thành phố.

Với hệ thống các bảo tàng, Thành phố Huế đặt mục tiêu cụ thể là đến năm 2030, phấn đấu 100% bảo tàng xây dựng và triển khai chương trình giáo dục lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật cho mọi người dân, chú trọng đối tượng học sinh, sinh viên gắn với khung kiến thức, kỹ năng sống phù hợp và ứng dụng giới thiệu trưng bày các chuyên đề trên không gian số. Thời gian từ nay đến năm 2030, số lượt khách tham quan chọn bảo tàng để nghiên cứu, học tập được kỳ vọng sẽ tăng bình quân mỗi năm từ 10% - 15%.