Tối 29/3, chương trình đặc biệt Cuộc hẹn với tháng Ba phát sóng trên VTV3 đã mang đến cho khán giả một món quà giàu cảm xúc nhân dịp kỷ niệm 30 năm của kênh. Trong đó, tiểu phẩm dài khoảng 20 phút tái hiện chất Táo Quân trở thành điểm nhấn được mong chờ nhất.

Màn hội ngộ gợi nhớ một thời vàng son

Sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ quen thuộc như NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, Vân Dung cùng diễn viên Trung Ruồi đã tạo nên không khí vừa thân thuộc vừa mới mẻ.

Trong tiểu phẩm, Ngọc Hoàng (NSND Quốc Khánh) tổ chức trò chơi hái hoa dân chủ - một format quen thuộc gắn liền với ký ức nhiều thế hệ khán giả VTV3. Sau màn đùn đẩy hài hước, Táo Công chức (NSƯT Chí Trung) là người phải bốc thăm và trả lời câu hỏi.

Các nghệ sĩ: Quang Thắng, Tự Long, Vân Dung, Chí Trung, Quốc Khánh và Trung ruồi.

Câu hỏi được đưa ra xoáy vào lĩnh vực giáo dục: so sánh số lượng trứng được gà đẻ trong một năm với số lượng luận văn tiến sĩ. Tình huống tưởng đơn giản nhưng lại nhanh chóng trở thành màn tranh luận rối rắm khi các Táo liên tục đưa ra những giả định thiếu cơ sở.

Từ việc chọn loại gà đẻ nhiều nhất đến cách tính chu kỳ đẻ - nghỉ, các con số được đưa ra mang tính ước lệ, thậm chí phi lý. Đỉnh điểm, Táo Giáo dục (Vân Dung) phải nhờ đến “trợ lý Big Data” để đưa ra số liệu: chỉ trong 3 tháng có 60 luận văn tiến sĩ, tương đương 240 luận văn mỗi năm. Kết luận cuối cùng gấp ba lần - được Bắc Đẩu (Trung Ruồi) nhận xét là khá hợp lý, dù chính các Táo cũng không chắc đúng sai.

Điểm đắt giá của tiểu phẩm không nằm ở phép tính mà ở cách các nhân vật xử lý vấn đề. Khi thiếu dữ liệu, thay vì thừa nhận các Táo vẫn cố đưa ra một đáp án nghe xuôi tai.

Chi tiết so sánh giữa trứng gà và luận văn tiến sĩ trở thành ẩn dụ sâu sắc cho câu chuyện số lượng và chất lượng trong giáo dục. Những con số được tạo ra cho đủ phản ánh lối tư duy chạy theo thành tích, thiếu kiểm chứng và phản biện.

Vẫn là Chí Trung - nghệ sĩ luôn được giao vai với những câu thoại cực chất. Cách anh nhấn nhá nhả chữ càng tô đậm thêm sự hài hước và thâm thuý của chương trình. Ví như câu: "Anh là táo công chức, giả ốm là nghề của anh".

Thông điệp về trí tuệ nhân tạo trong thời đại số

Khép lại tiểu phẩm, Ngọc Hoàng đưa ra lời nhắc về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Những phép tính đơn giản nhưng các Táo lại loay hoay xử lý, qua đó đặt ra vấn đề về năng lực thích ứng với công nghệ.

Thông điệp được gửi gắm rõ ràng: nếu không tận dụng công nghệ, con người sẽ chậm lại, ngược lại biết ứng dụng sẽ giúp tối ưu thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.

Chia sẻ hậu trường, Quang Thắng cho biết không chỉ khán giả mà chính các nghệ sĩ cũng mong chờ sự trở lại của Táo Quân. Trong khi đó, Chí Trung bày tỏ dù thời gian chuẩn bị gấp rút, các nghệ sĩ vẫn nỗ lực hết mình để tái hiện tinh thần của một giai đoạn rực rỡ.

Khán giả khen khi Táo Quân trở lại

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú với tiểu phẩm Táo Quân trong Cuộc hẹn với tháng Ba. Một tài khoản nhận xét chương trình đạt số điểm 9,5/10 dù thiếu vắng một số gương mặt quen thuộc nhưng vẫn xứng đáng với sự chờ đợi nhờ sự chỉn chu và tinh thần hoài niệm.

“Xem đoạn này thấy đúng chất Táo Quân ngày xưa, từ lời thoại đến cách tung hứng, rất đã!”, Nguyễn Minh Anh chia sẻ. Cùng quan điểm, Trần Thu Hà cho rằng chỉ trong 20 phút, chương trình đã mang lại cảm giác “cả tuổi thơ quay về vừa hài vừa thâm thúy”.

Không chỉ tạo tiếng cười, phần thể hiện của các nghệ sĩ còn được đánh giá cao về sự duyên dáng và ăn ý. “Các nghệ sĩ vẫn quá duyên, thoại nhanh mà rõ miếng nào ra miếng đó”, Lê Hoàng Duy nhận xét. Trong khi Phạm Ngọc Linh cho biết “cười liên tục, đúng kiểu hài không cần gồng”.

Yếu tố thời sự tiếp tục là điểm cộng khi nhiều khán giả cho rằng tiểu phẩm không chỉ hài hước mà còn “thấm”. “Cười mà vẫn thấy suy ngẫm, nhiều câu nói đụng trúng vấn đề xã hội hiện nay”, Đỗ Khánh Vy chia sẻ.

Sau khi chương trình lên sóng, không ít người bày tỏ kỳ vọng Táo Quân sẽ trở lại thường xuyên hơn. “Xem xong chỉ mong năm nào cũng có lại Táo Quân đúng nghĩa”, Nguyễn Quốc Bảo viết. Còn Hoàng Mai Phương cho rằng nếu đây là màn “nhá hàng” thì quá thành công và mong chờ một phiên bản dài hơi trong tương lai.

Nhìn chung, đại đa số khán giả đánh giá tiểu phẩm đã tái hiện được “chất” Táo Quân quen thuộc với diễn xuất duyên dáng, tiết tấu tốt và nội dung vừa hài hước vừa giàu tính thời sự.

