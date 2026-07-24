Ứng dụng công nghệ số trong phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy

Kế hoạch 26 ngày 16/1/2026 của UBND thành phố Hà Nội về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giai đoạn 2026 - 2030, đã xác định trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và cộng đồng trong bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Tại hội nghị “Sơ kết, đánh giá kết quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và 6 tháng đầu năm 2026; triển khai Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 14/5/2026 của Thành ủy Hà Nội cùng các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; ra mắt ứng dụng tư vấn an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện trên iHanoi” được tổ chức ngày 23/7, đại diện UBND thành phố Hà Nội nhận xét: Các sở, ngành và UBND cấp xã đã tích cực đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng đa dạng, linh hoạt, ứng dụng công nghệ số và các nền tảng truyền thông hiện đại.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được lồng ghép hiệu quả với các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.

Qua đó, đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa cháy, nổ trên địa bàn Thủ đô.

Theo thống kê của UBND thành phố Hà Nội, bên cạnh việc cung cấp tin bài tuyên truyền cho các cơ quan báo chí, thời gian qua, các đơn vị cũng đã đăng tải 594 tin, bài, khuyến cáo, cảnh báo an toàn phòng cháy chữa cháy trên các cổng, trang thông tin điện tử; đồng thời, phối hợp xây dựng 101 phóng sự tuyên truyền; đăng tải 18 tin, bài trên các chuyên trang, chuyên mục của Bộ Công an.

Các đơn vị của Hà Nội đã cấp phát nhiều tờ rơi, tài liệu tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho hộ gia đình, doanh nghiệp.

Cũng với mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng phòng ngừa, xử lý cháy, nổ và sự cố, tai nạn cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng được duy trì thường xuyên, liên tục. Đơn cử, thành phố đã phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình xây dựng và phát sóng 72 chuyên mục “Alo 114 Hà Nội xin nghe”, 72 phóng sự thuộc chuyên mục “Hồ sơ 114” và 72 chương trình giao lưu, tọa đàm, phóng sự chuyên đề “An toàn Phòng cháy chữa cháy”.

Song song với hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, các đơn vị của Thành phố đã cấp phát 238.564 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền; tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy đối với 112.670 hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh; tổ chức 433 lớp tuyên truyền tại khu dân cư với 58.131 lượt người tham dự và 2.896 lớp tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cơ sở với 210.781 lượt người tham gia. Qua đó, góp phần xây dựng và củng cố phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy ngay từ cơ sở.

Vận động hơn 2,5 triệu hộ gia đình cài ứng dụng “Báo cháy 114”

Báo cáo của UBND thành phố Hà Nội cũng chỉ rõ, thời gian vừa qua, công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, triển khai sâu rộng, từng bước đi vào thực chất, phát huy hiệu quả tại cơ sở.

Các xã, phường tại Hà Nội đã xây dựng hơn 10.000 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cùng hơn 23.800 điểm chữa cháy công cộng trên toàn thành phố.

Hiện nay, 100% hộ gia đình tại Hà Nội đã có ít nhất 1 người được tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 100% nhà ở của hộ gia đình đã được tuyên truyền, vận động mở lối thoát nạn thứ 2, trong đó 100% hộ gia đình trên địa bàn 31/126 cấp xã đã mở lối thoát nạn thứ 2.

UBND các xã, phường đã xây dựng 10.073 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và 23.839 điểm chữa cháy công cộng, đồng thời duy trì sinh hoạt, tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ định kỳ, qua đó nâng cao khả năng xử lý tình huống cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh.

Đáng chú ý, tính đến ngày 30/6/2026 các đơn vị đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hơn 2,5 triệu hộ gia đình cài đặt, sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114”, đạt 97,6%. Việc này giúp nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy, sự cố, tai nạn từ sớm.

Bên cạnh đó, 91/126 UBND xã, phường tại Hà Nội đã bố trí địa điểm để xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn và xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.